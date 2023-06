ŠEIK MOHAMED BIN ZAJED SA PUTINOM O SITUACIJI U UKRAJINI: UAE podržava napore da se postigne političko rešenje kroz dijalog i diplomatiju

Kako je objavio na svom Twiter nalogu sa Putinom je razgovaro o bilateralnim odnosima između UAE i Rusije i situaciji u Ukrajini.

- Ujedinjeni Arapski Emirati nastavljaju da podržavaju sve napore usmerene na postizanje političkog rešenja kroz dijalog i diplomatiju - ka globalnom miru i stabilnosti - naveo je bin Zajed.

Today I met with President Putin in St. Petersburg to discuss bilateral relations between the UAE & Russia, & the situation in Ukraine. The UAE continues to support all efforts aimed at reaching a political solution through dialogue & diplomacy - towards global peace & stability. pic.twitter.com/LSPG50HRXV