PUTIN O UKRAJINSKOJ VOJSCI: Preduzimaju nove pokušaje kontraofanzive, ali nemaju nikakve šanse

Na pitanje o ratu u Ukrajini, Putin je rekao da je taj rat "započeo ukrajinski režim uz podršku sponzora sa Zapada 2014".

- O tome niko ne želi da priča, ali ja moram da podsetim. Trpeli smo skoro devet godina, a zatim su naši partneri javno odustali od diplomatskog rešavanja i zato je to pitanje moralo da se rešava vojnim putem - rekao je Putin.

On je dodao da je Rusija bila "prinuđena da upotrebi Oružane snage".

Vladimir Putin met with the UAE President at the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF). pic.twitter.com/UrtVYY1MOG