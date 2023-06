POTRESAN SNIMAK KRUŽI DRUŠTVENIM MREŽAMA: Slonica pokušava da OŽIVI slonče: Odlutalo iz krda, pa uginulo... TUGA! (VIDEO)

Na snimku, snimljenom u Asamu, vidi se kako slonica doziva i gura mladunče nogama dok nepomično leži u reci.

- Mladunče je odlutalo iz krda i uginulo pre tri dana - navodi NDTV.

Slonica je međutim nosila slonče oko dva kilometra i pokušala da ga oživi tako što ga je stavila u rečni tok.

Susanta Nanda iz šumske službe Indije objavio je snimak na Tviteru i rekao da mu je scena "slomila srce" na komade.

- Slonče je uginulo, ali majka ne odustaje. Nosi mrtvu bebu dva kilometra i pokušava da je oživi stavljanjem u vodu. Majčin plač odjekuje - napisao je Nanda.

This broke my heart. The calf has died but mother doesn’t give up. Carries the dead baby for two KMs and tries to revive it by placing in water. And the mother’s cries ranting the air😭😭

