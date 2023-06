ŠOK ZA NEPRIJATELJA! Oklopno vozilo u Ukrajini iskače iz sobe i kreće u akciju?! (VIDEO)

Na snimku se vidi kako oklopno vozilo iznenada probija zid i izlazi iz jedne napuštene seoske kuće?! Na vozilu nisu primetne oznake i nije moguće sa sigurnošću reći da li strai BMP-2 pripada Oružanim snagama Ukrajine ili ruskoj pešadiji.

Takođe nije poznato da li posredi manevar i da li se vozilo odmah uključilo u borbu odnosno da li je bilo sakriveno unutar kuće kako ga neprijatelj ne bi otkrio.



BMP-2 je inače amfibijsko borbeno vozilo pešadije koje je tokom osamdesetih godina prošlog veka postalo deo vojske tadašnjeg SSSR-a.

Za sada nije poznato gde je tačno nastao snimak.

Ukrainian militants are not only looting houses but also hiding their equipment in them@btr80 pic.twitter.com/2kgPNWeDSk