LAVROV NEMA ILUZIJE: U ovom istorijskom trenutku Zapad je Rusiju izgubio

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da nema nikakve iluzije da će se odnosi Rusije i Zapada u skorije vreme popraviti.

- Zapad nije bio spreman za ravnopravnu saradnju. On je u nama video isključivo teritoriju koju treba osvojiti, iskoristiti. Kao u kolonijalno doba. Živeti na račun drugih. Mi imamo resurse, Zapad nam je davao tehnologiju. Obezbedite nam jeftinu naftu, gas, druge mineralne resurse kojima ste bogati, a mi ćemo vama isporučivati sve što je neophodno za kulturni život, automobilske industrije itd. Sve je to iza nas - rekao je on u intervju za RT.

Kako je istakao, Rusija više ne može da se uzda u ta obećanja, niti sporazume potpisane sa Zapadom, koji su predstavljani kao mogućnost za razvoj konstruktivnog partnerstva Rusije i Zapada.

Situacija se odavno već radikalno izmenila i ti odnosi su i najvećem broju pravaca prekinuti, negde čak i na duži period, naveo je ruski minstar.

- Ne znam kada će sve to moći da se izmeni. U ovom istorijskom trenutku Zapad je Rusiju izgubio. U to nimalo ne sumnjam. Što se pre oslobodimo tih iluzija, to će biti bolje za naš sopstveni razvoj. Predsednik je vrlo jasno izneo ocenu današnje situacije, na brojnim primerima je pokazao koliko je Rusija od momenta kada je prestao da postoji Sovjetski Savez nastojala da uspostavi dobre, partnerske odnose, strateške, pa čak i savezničke odnose sa Zapadom. Sve je to otišlo u nepovrat jer Zapad nije bio spreman za ravnopravnu saradnju - istakao je Lavrov.

Podsetio je i na niz sporazuma koji su još od vremena SSSR-a osiguravali stratešku stabilnost, a koji su sada raskinuti jer je Zapad, u prvom redu Amerikanci, potkopao sve ključne principe na kojima su oni zasnovani – principe ravnopravnosti, partnerstva, uvažavanja, nedeljivosti bezbednosti.

- Sve je to sada palo u vodu. Svesni smo da sada moramo da se oslanjamo samo na sebe i razvijamo odnose samo s zemljama koje su spremne za ravnopravnu uzajamno korisnu saradnju - rekao je Lavrov.

