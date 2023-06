BUDUĆNOST JE STIGLA! Kinezi napravili leteći tanjir, pokreće ga nešto što je svima dostupno (VIDEO)

Napravila ga je firma "Šendžen UFO pauer tehnolodži" i zove se "iUFO".

Ova letelica na električni pogon, koja može vertikalno da uzleće i sleće (eVTOL), sastoji se od okrugle kabine pilota oko koje je postavljeno 12 propelera.

Kupola koja štiti pilota je providna i omogućuje mu panoramski pregled okoline u svih 360 stepeni.

WATCH: The man-made flying electric saucer #iUFO takes a test run in #Shenzhen, #China. It has a 12-propeller propulsion system that can maintain flight for 15 mins and hold an altitude of 650 feet. #UFO pic.twitter.com/QRZ11sSh4Z