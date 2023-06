ISPOVEST SUPRUGE MUŠKARCA KOJI JE IZREŠETAN U MASAKRU U MLADENOVCU: Pozvao me je i rekao: 'Neko nas je poubijao'

Četrdeset dana je prošlo od kada je Uroš Blažić u svom krvavom piru usmrtio osmoro mladih, a trinaestoro ranio u selima u okolini Mladenovca.

Porodice i prijatelji nastradalih progovorili su o dešavanjima te kobne noći između 4. i 5. maja. Među njima je i supruga teško ranjenog Jovice Stevanovića, koja se prisetila se kako je saznala za stravični masakr.

Jovica Stevanović iz Dubone jedan je od onih, koji se našao na nišanu pomahnitalog Blažića, i koji je pukom srećom i veštinom lekara uspeo da preživi. On je završio sa nekoliko prostrelnih rana, a kako njegova supruga kaže, velika je verovatnoća da će do kraja života ostati invalid.

U momentu kada je u njega Uroš Blažić ispalio više hitaca, Jovica je bio svestan.

- Muž je bio svestan, pozvao me je telefonom i rekao "Neko nas je poubijao". Pristigle su komšije i on je izvadio novčanik, dao komšiji i rekao: "Evo da žena ima čime da me sahrani" - priseća se supruga ranjenog Jovice kroz suze i dodaje:

Žalost je za ove porodice. On je ranjen u pluća. Maramica mu je otišla, deo plućnog krila, razorena mu je kičmena moždina, pogođen je u nogu, svi donji vitalni organi su mu oduzeti.

Kako kaže, suprug joj jako nedostaje.

- On plače za svima, za svima. Uvek sam tužna, mnogo mi nedostaje. Sve smo delili i dobro i zlo. I bio je veseo, ćerka mu je trudna... Sad šta... - kaže Slađana.

"Upucan sam u ruku i prepone"

Jedan od ranjenih u Blažićevom masakru u Duboni je i Predrag Mijailović. Pred kamerama televizije on je pokazao rupe od meka koje se i dan danas nalaze na vratima i u ormaru.

- Imaju dve rupe na vratima i tamo ormar je probušen skroz. Upucan sam u ruku i prepone. U bolnici sam bio 12 dana i sada je bolje. Stalno prolazi kroz glavu šta se to desilo, nisam pametan uopšte - rekao je nesrećni čovek.

Malo Orašje i Dubona od 5. maja zavijeni su u crno. Na mestu zločina mogu se i dan danas videti venci i sveće, koju redovno ostavlja neutešna rodbina.

Podsetimo, u noći između 4. i 5. maja, 20-godišnji Uroš Blažić je hicima iz automatskog oružja, ubio osam osoba u Duboni i Malom Orašju.

Blažić je došao na igralište u Malo Orašje, gde se grupica mladih okupila, između ostalog, kako bi i skromno obeležili to što je njihov prijatelj postao ujak. Zatim, Blažić je ispalio hice u njih i ubio Marka M. (18), Aleksandara M. (18), N. M. (15), Lazara M. (20) i Nemanju S. (21).

Nakon toga je ušao u svoj automobil i nastavio dalje. Na putu ka Duboni, ispalio je hice u četvoro muškaraca koji su popravljali ogradu pored puta. Ubrzo je stigao do školskog dvorišta u Duboni, gde su se takođe često okupljali mladi i družili se. Tamo je ubio mladog policajca Milana P. (22), njegovu sestru Kristinu P., kao i njihovog prijatelja Dalibora T. (25).