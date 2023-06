KRVAVI PRAZNIK U AMERICI! Poznato koliko ljudi je ubijeno u masovnoj pucnjavi! Čak 19 ranjeno

Kako prenosi ABC7 Čikago, više od 300 ljudi okupilo se da obeleži praznik Džuntint, koji se obeležava 19. juna u čast ukidanja ropstva u Sjedinjenim Državama, ali je došlo do protesta.

- Trebalo je da to bude proslava, ali smo odjednom čuli pucnje. Ljudi su počeli da jure na sve strane. Bacili smo se na zemlju dok nije prestalo - rekla je Markešija Ejveri, koja je bila na mestu napada.

BREAKING: Active shooter in #Willowbrook, #Illinois. At least 17 people shot in a mass shooting. pic.twitter.com/AV93tSDUr8