EVO KO SU ZAROBLJENI U PODMORNICI NESTALOJ U ATLANTSKOM OKEANU: Pored milijardera, traga se i za biznimenom povezanim sa NASA i njegovim sinom (VIDEO)

Na sajtu ovog instituta, na kojem je postavljena i Davudova biografija, navodi se da je njegova "misija da predvodi težnje čovečanstva za razumevanjem porekla i rasprostranjenosti života i inteligencije u svemiru, kao i deljenje tog znanja s ostatkom sveta".

Rad jednog od istraživačkih centara ovog instituta, koji funkcioniše kao neprofitna organizacija, finansira se od novca koji SETI dobija od američke svemirske agencije NASA.

Istraživači ovog instituta koriste radio i optičke teleskope za traženje signala iz svemira koji bi mogli da potiču od tehnološki naprednih vanzemaljskih civilizacija.

BBC navodi da je porodica Davud potvrdila da se pored Šahzada u nestaloj podmornici nalazi i njegov sin Sulejman.

Od ranije je poznato da je britanski milijarder Hamiš Harding jedan od nestalih turista.

US and Canadian ships and planes searched for Titan, a submarine that went missing while taking tourists to explore the wreckage of the Titanic https://t.co/wBrOd2C66N pic.twitter.com/Ox8TUQwYHA