NESTALOM PODMORNICOM UPRAVLJA NEŠTO ŠTO KOŠTA MANJE OD 50 EVRA - Nije oprema koja se očekuje za putovanje na 3,8 kilometara dubine (FOTO+VIDEO)

Dejli miror navodi da je u pitanju džojstik "Lodžitek F170" koji je unapređen određenim dodacima.

Navodi se da se osnovna verzija ovog džojstika na internetu nudi za svega 49 evra i da nije baš oprema kakvu biste očekivali za putovanje do dna Atlantika, na dubinu od 3,8 kilometara.

Ovaj džojstik je lično demonstrirao Stokton Raš, izvršni direktor i osnivač "Oušngejt ekspedišns", kompanije koja organizuje ove turističke obilaske olupine Titanika.

This Titanic submersive aka submarine story is wild AF. So many 🚩🚩🚩 #OceanGate pic.twitter.com/WjHTFJnqhs

Pojavile su se i tvrdnje da je u nestaloj podmornici Stokton Raš nalazi sa 73-godišnjim Francuzom Pol-Anrijem Naržeoleom, ali BBC navodi da nema nezavisne potvrde koje se tiču ove dve osobe.

#OceanGate submarine that went missing recently was being controlled by a $30 Logitech controller. pic.twitter.com/4DqizeaWhY