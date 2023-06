EVO KAKO IZGLEDA BORBA ZA ŽIVOT U POTOPLJENOJ PODMORNICI - Stručnjak otkrio detalje: Prvo počeli da se tresu, a onda im se ODUZELE RUKE

Doktor Dejl Mole, bivši direktor američke mornarice za podvodnu medicinu, objavio je nedavno svoj rad u medicinskom časopisu u kome je detaljno opisao "neprijateljsko okruženje" na komercijalnim podmornicama sa putnicima.

Nestala podmornica ima uređaj za uklanjanje viška toksičnog ugljen-dioksida koji se nakuplja kad putnici izdahnu u skučenom prostoru, ali u većini plovila to ima ograničen kapacitet. Postoji i rizik od hipotermije zbog niskih temperatura u dubinama okeana i hiperventilacije izazvane napadima panike koji mogu potrošiti više vrednog kiseonika.

Rad je objavljen u naučnom časopisu 29. maja odnosno samo 20 dana pre nego što je "Titan" izgubio kontakt sa matičnim brodom. Podmornici je sada ostalo još samo 40 sati kiseonika.

- Velika je trka sa vremenom da se spasu putnici ako već nisu mrtvi od katastrofalnog puknuća plovila pod pritiskom - navodi Mole.

Podmornica sa petoro putnika, podsetimo, krenula je ka olupini "Titanika" u nedelju u 8 sati ujutro po istočnom vremenu oko 650 kilometara jugoistočno od Sent Džonsa na Njufaundlendu. Izgubila je kontakt sa svojim matičnim brodom u 9.45 ujutro odnosno sat i 45 minuta nakon što je zaronila.

Za sada nema nikakvih tragova za putnicima koji su suočeni sa nedostatkom kiseonika i ekstremnom hladnoćom na skoro 3.500 metara ispod površina.

Postoji šansa da bi "Titan" mogao biti i na površini okeana, ali pošto su putnici zatvoreni unutar glavne kapsule, zatvorene spolja sa 17 vijaka, takođe se mogu ugušiti ako ih spasioci uskoro ne pronađu.

- Zarobljena posada u potopljenom brodu ili podmornici suočava se sa mnogim fiziološkim izazovima uključujući toksične gasove, izloženost povišenim pritiscima okoline i hipotermiju - navodi Mole u radu.

Stručnjak je za Dejli mejl otkrio šta je najveća briga.

- Kad su ljudi zatvoreni u hermetički zatvorenom prostoru većina misli da je najveći problem kiseonik, ali ugljen-dioksid je zapravo veća briga. Podmornica ima neki sistem za čišćenje ugljen-dioksida, međutim, ako se baterija ispraznila onda taj sistem više ne funkcioniše. Ljudima unutra će biti teško da dišu. Njihova dubina disanja će se povećati. Dobiće glavobolju i postepeno će postati nesvesni. Sve veći nivo ugljen-dioksida je ono što prvo ubija ljude kada su u hermetički zatvorenoj sredini, a ne nivo kiseonika - navodi Mole.

Stručnjak je otkrio šta čeka posadu ako ne podmornica ne bude pronađena u narednih 40 sati.

- Nemogućnost uklanjanja ugljen-dioksida iz unutrašnje atmosfere dovešće do smrtonosnog događaja. To je kao da stavite torbu preko glave. Imaće osećaj zagušljivosti ili nedostatka vazduha, a zatim sledi nesvest - govori Mole.

Hipotermija je još jedan značajan rizik.

- Unutar takve male podmornice elektronska oprema na brodu će proizvoditi unutrašnju toplotu, a ljudi će proizvoditi toplotu jer to nije baš veliki prostor. Ali zbog okeana tamo će brzo postati prilično hladno. Prosečna temperatura okeana je 5 stepeni Celzijusa. U početku će početi da drhte da bi pokušali da generišu toplotu koja troši više kiseonika - navodi stručnjak.

I found an old PDF promoting the Titanic-bound Titan submarine. It shows a "typical seating configuration" for 5 people.



only 1 person can extend their legs.



This looks like hell folks. pic.twitter.com/NPCUniq0fs