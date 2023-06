Pakistan prikuplja DNK uzorke porodica čiji su članovi nestali u nesreći u Grčkoj

Kako prenosi Rojters, većina ljudi na brodu bili su iz Egipta, Sirije i Pakistana i platili su na hiljade dolara krijumčarima kako bi ih prevozili do Evrope.

- Svaka porodica daje najmanje dva uzorka - otac, majka ili sin ili ćerka - rekao je pomoćnik komesara oblasti Huirata u Pakistanu, Muštak Ahmad.



Uzorci će biti poslati u Grčku

Ministar unutrašnjih poslova Rana Sanaulah rekao je Rojtersu da se uzorci DNK prikupljaju i u drugim delovima zemlje od porodica koje su se javile dobrovoljno, i da će ti uzorci biti poslati u Grčku, kako bi se pomoglo u identifikaciji pronađenih stradalih.

