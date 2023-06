ISPLIVALE POSLEDNJE FOTOGRAFIJE PODMORNICE PRE NESTANKA: Objavljen i snimak rasporeda putnika (FOTO)

Kako se navodi, fotografije je napravila "Action aviation", koja je u vlasništvu milijardera Hamiša Hardinga, koji je deo posade nestale na podmornici. Fotografije su nastale u nedelju, na dan kada je podmornica zaronila u dubine.

Podmornici sa pet članova posade gubi se svaki trag samo jedan sat i 45 minuta nakon zaronjavanja u nedelju ujutru oko 700 milja jugoistočno od Sent Džounsa, Njufaundlend.

Inače, promotivni materijali za podmornicu Titan otkrio je prostorije u kojima se trenutno nalazi pet putnika. Ben Gogin iz NBC Njuza podelio je dijagram broda koji pokazuje da samo jedan od putnika može u potpunosti da ispruži noge u jednom trenutku.

