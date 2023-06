BAJDEN NAZVAO SIJA DIKTATOROM: Dan nakon razgovora u Pekingu oštri tonovi iz Vašingtona

Predsednik SAD Džo Bajden je juče kineskog predsednika Si Đinpinga nazvao diktatorom, ocenjujući da je Siju bilo vrlo neugodno kada je nedavno oboren kineski špijunski balon koji je leteo iznad SAD-a.



Bajden je to rekao na prikupljanju sredstava u Kaliforniji, dan nakon što se američki državni sekretar Entoni Blinken sastao sa Sijem u Pekingu, a s ciljem ublažavanja napetosti i rivalstva između zemalja, prenosi Hina.

- Razlog zašto se Si Đinping jako uzrujao kad sam srušio taj balon s "dva vagona špijunske opreme" je taj što on nije znao da je tamo. To je velika sramota za diktatore. Kada nisu znali šta se dogodilo. To nije trebalo da ide gde je bilo. Skrenulo je s kursa - izjavio je Bajden.



Naime, balon je početkom februara nedelju dana leteo preko SAD-a i Kanade, a oboren je po Bajdenovom nalogu iznad Atlantskog okeana.

Taj incident, zbog kojeg je Blinken i odložio prvobitnu planiranu posetu Pekingu, kao i razmene poseta američkih i tajvanskih službenika, ojačali su napetosti između SAD-a i Kine.

