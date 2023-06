Britanski inženjer Robert Malinson (85) izvučen je živ 1973. godine iz podmornice "Pajs III" zajedno sa kolegom posle 80 sati koliko su proveli zarobljeni u plovilu na morskom dnu.

Malinson (85) je detalje spaslačke misije od pre 50 godina kada je sa svojim saputnikom Rodžerom Čepmanom (28) pao na dno Keltskog mora blizu obale Irske, ispričao u ispovesti za "Dejli mejl". On je naveo da je sa kolegom spasen sigurne smrti i to 10 sati pre nego što im je istekla zaliha kiseonika. To je i do dan danas ostala najuspešnija podvodna spasilačka misija ikad. Pre nego što je ispričao detalje o tome kako je spasen, povodom nestale podmornice "Okean gejta" naveo je da ima jako loš predosećaj.

"Ovde je nešto ozbiljno pošlo po zlu", kazao je Malinson.

U vreme drame, Malinson je imao 35 godina i troje dece, a Čepman samo 28 godina. U podmornicu su ušli da bi pod vodom namestili signal za telefoniju i posao su uspešno završili. Međutim, podmornica "Pajs III" nestala je pod vodom posle havarije i kvara, a Malinson tvrdi da je za sve krivi ljudski nemar.

"Ronilac je pogrešno vezao sajle, zbog čega je došlo do kvara. Kad smo mislili da smo završili posao i počeli da se penjemo ka vrhu, plovilo je naglo zadrhtalo i sunovratilo se ka dnu mora za samo 26 sekundi! Bili smo na dubini od oko 480 metara", kazao je Malinson.

Uprkos stravičnom padu, podmornica je bile neoštećena, a dvočlana posada u mrklom mraku.

"Bilo je jezivo. Nismo znali šta nas je snašlo. Isključili smo svu električnu opremu u podmornici kako bi smanjili rizik od požara. Sedeli smo u mrklom mraku, a ja sam uzeo svesku koja je stajala pored mene i u nju, onako po osećaju, napisao: "Na dnu".

Kako dodaje, ubrzo se orijentisao u mraku, pa je sa kolegom počeo da razmišlja šta su im najveći problemi.

"Imali smo niske zalihe kiseonika, a morali smo i da pazimo da nivo ugljen dioksida ne pređe gornju granicu u plovilu jer bi to za nas moglo biti pogubno. U brodu je bilo jezivo hladno, a hrane smo imali jako malo. Podelili smo limenku limunade i jeli malo mleka u prahu. Plašili smo se da ćemo zaspati, jer u tom slučaju se verovatno ne bismo ni probudili", kazao je Malinson.

Zatim je istakao da je pritisak vode na plovilo bio toliko jak da se svakog trenutka plašio da podmornica neće izdržati. Da bi se smirio, u glavi je ponavljao reči i taktove omiljenih pesama, a ruke je pomerao u ritmu da bi održao toplotu tela.

"Spasioci su pokušavali da nas kontaktiraju, ali su ih u tome ometali delfini. Shvatili smo da imamo kiseonika za 80 sati na dnu. Za to vreme su morali da nas izvuku". U velikoj operaciji spasavanja učestvovalo je nekoliko brodova. Prvih par pokušaja da spasu posadu je propalo, a vremena je bilo sve manje.

Konačno, posle 70 sati provedenih u podmornici, par je spasen. Malinson navodi da je izvlačenje bilo dramatično i da je imao osećaj kao da se nalazi unutar nekog velikog medveda koji je poludeo. Kad su ih izvukli do spasilačkog broda, bili su neviđeno iscrpljeni. Odveli su ih u bolnicu gde im je ukazana pomoć.

