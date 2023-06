BLIŽE SE KRITIČNI SATI: Zalihe kiseonika u nestaloj podmornici trajaće do SUTRA OKO PODNEVA, još se ne zna šta to LUPA IZ DUBINE

Ova mala podmornica poslednji signal brodu koji ju je pratio poslala je u nedelju, sat i 45 minuta nakon zarona.

U njoj se nalaze britanski milijarder Hamiš Harding, pakistanski biznismen Šahzada Davud i njegov 19-godišnji sin Sulejman, francuski istraživač Pol-Anri Narželeo i Stokton Raš, izvršni direktor "Oušngejt ekspedišn", kompanije koja je organizovala ovu turističku turu.

BBC prenosi navode američkih vlasti da se lupanje čulo iz dubine Atlantika u intervalima od po pola sata u ukupnom trajanju od četiri časa. Stručnjaci za istraživanja velikih okeanskih dubina naveli su za BBC da je teško utvrditi o kakvim se zvukovima radi bez nekih detaljnijih podataka.

Stockton Rush, the CEO of the company responsible for the lost Titan submarine, stating the sub is invulnerable 6 years ago.



Oh the irony. #Titanic #TitanicRescue #titanicsubmarine #invulnerable #irony pic.twitter.com/5v3i6sgfUn