Zelenski: Kontraofanziva nije film, ne može odmah biti rezultata

Ukrajinski predsdenik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinska kontraofnaziva napreduje sporije nego što se očekivalo, i istakao da rat ''nije film''.

- Neki ljudi veruju kako je ovo holivudski film i očekuju rezultate odmah. Nije tako. Ovde se radi o ljudskim životima - rekao je Zelenski.

On je za BBC izjavio da kontraofanziva ne ide lako pre svega jer su ruske snage, kako je naveo, minirale 200.000 kvadratih kilometara ukrajinske teritorije.

- Šta god bi neki želeli, uključujući pokušaje pritiska na nas, uz dužno poštovanje, mi ćemo napredovati na bojnom polju onako kako smatramo da je najbolje - rekao je Zelenski.

On je naglasio da je potrebno da NATO Ukrajini da bezbednosne garancije, pošto je cilj Kijeva dugoročno članstvo u Alijansi.

- (Generalni sekretar Jens) Stoltenberg zna moju poziciju. Mnogo puta smo im rekli da nam ne izvlače tepih ispod nogu - rekao je.

Ukrajinski lider je ponovio da Ukrajina nastoji dobije borbene avione F-16 američke proizvodnje i rekao da veruje da bi piloti mogli da počnu obuku već u avgustu, a da bi prvi avioni mogli da stignu za šest ili sedam meseci.

On je takođe ponovio da su ''pobede na bojnom polju neopodne'', i da Ukrajina ''ne može biti mirna ko god da je predsednik u Moskvi'', ako Rusija ostane na njenoj teritoriji.



- Koliko god napredovali u našoj kontraofanzivi, nećemo pristati na zamrznuti konflikt jer je to rat, to je bezperspektivan razvoj za Ukrajinu - rekao je Zelenski.

Upitan da prokomentariše izjavu predsednik Rusije Vladimira Putina u kojoj Zelenskog naziva ''sramotom za jevrejski narod'', Zelenski je naveo da Putin ''ne razume šta govori''.

- To su reči predsednika. Civilizovani svet ne može tako da govori. Izvinjavam se, ali on kao da je drugi kralj antisemitizma, odmah posle Hitlera - rekao je ukrajinski predsednik.

Istkaoa je da je Putin po Ukrajinu ''opasan od 2014'', kada je Rusija ''prvi put zauzela deo naše teritorije''.

- On će pričati o upotrebi nuklearnog oružja, ali mislim da nije spreman da ga upotrebi, jer se plaši za svoj život, mnogo ga voli. Ali ne mogu sa sigurnošću da kažem, pošto je reč o osobi bez veze sa stvarnošću, koja je u 21. veku pokrenula veliki rat protiv svog suseda - zaključio je Zelenski.