EKSPLOZIJA POTRESLA PARIZ - Gori nekoliko zgrada u blizini Sorbone! DRAMA u glavnom gradu Francuske (FOTO+VIDEO)

Veruje se da je došlo do eksplozije gasa. Policijska uprava Pariza upozorila je ljude da izbegavaju to područje.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin rekao je da je u toku požar u petom arondismanu Pariza u blizini Univerziteta Sorbona.

Na snimku se vidi i da je jedna zgrada srušena u eksploziji. Zgrada koja je eksplodirala navodno je američka muzička škola.

Lokalni mediji prenose da ima najmanje četvoro teže povređenih.

An explosion in "Rue Saint Jacques" in central Paris.

The cause of the explosion is not yet known. Firefighters and police have arrived.#Fransa #Paris #Francepic.twitter.com/1IbDmHUIjs