ŠOKANTNO OTKRIĆE! Nestala podmornica nema sertifikat za velike dubine? Upozoravao da će STAKLO PUĆI pod pritiskom, a onda dobio otkaz

Avantura posete olupini "Titanika" 3.700 metara ispod površine mora može se kad su u pitanju turisti uporediti još jedino s putovanjima u svemir, a sada se ispostavilo kako podmornica "Titan" uopšte nema sertifikat za zarone na tako velike dubine nego samo do 1.300 metara!

Taj podatak navodi portal The New Republic istražujući slučaj Dejvida Lokridža, kapetana podmornice i nekadašnjeg direktora za pomorske operacije kompanije, odgovornog za sigurnost posade i klijenata.

Lokridž je dobio otkaz jer nije hteo da da zeleno svetlo za testiranje podmornice s ljudskom posadom iako se ispostavilo da je za to imao jako dobre razloge. Kompanija ga je proglasila "lažnim uzbunjivačem" uz mutna tehnička obrazloženja zašto im je njegovo obrazloženje bilo neprihvatljivo.

Lokridž se suočavao sa neprijateljskim stavom i odbijanjem dela zaposlenih da mu isporuče dokumentaciju koja bi trebalo da mu bude slobodno dostupna.

