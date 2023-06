ROBOT KREĆE U MISIJU SPASAVANJA PODMORNICE! 'Džulijet' ukrcana u avion na putu za Atlantik - MOŽE DA SE SPUSTI DO DNA! (FOTO)

Robotizovana podmornica na daljinsko upravljanje (ROV) po imenu "Džulijet" ukrcana je u teretni avion na aerodromu britanskog ostrva Džersi u Lamanšu i kreće u misiju spasavanja podmornice "Titan" nestale u Atlanstkom okeanu prilikom obilaska olupine "Titanika".

BBC navodi da je "Džulijet" nedavno obavila skeniranje "Titanika" čime je omogućeno stvaranje 3D slike celokupne olupine čuvenog broda koji je potonuo 3,8 kilometara na dno Atlantika nakon sudara sa ledenom santom 1912.



Navodi se da, kada avion sa "Džulijet" krene put pretpostavljene lokacije "Titana", biće potrebno oko 48 sati da tamo stigne, što je znatno duže od vremena u kojem će petoro putnika u nestaloj podmornici imati preostalog kiseonika.

#OceanGate

Is it not too late?



A remotely operated vehicle (ROV) from UK company Magellan is currently being loaded onto a C17 plane at Jersey Airport.



Their sub – called Juliet – recently scanned the Titanic wreck, producing a 3D view of the entire ship. pic.twitter.com/gmH1dzi12W — MarineLife💙 (@Tinylifetesting) 22. јун 2023.

BBC navodi da će "Džulijet" moći da zaroni do samog dna. Upravo o upotrebi robotizovane podmornice na daljinsko upravljanje za pokušaj sapasavanja "Titana" govorio je i Stiven Mekginti, autor knjige "Zaron: Neispričana priča o najdubljem spasavanju podmornice na svetu (The Dive: The Untold Story Of The World's Deepest Submarine Rescue), koji je ocenio da bi tu mogla da se koristi tehnika primenjena prilikom spasavanja izvedenog pre pola veka.



"BBC navodi da je "Džulijet" bila spremna za polazak u misiju spasavanja ranije ove nedelje, ali je njen početak odlagan zbog nedostatka odgovarajućih dozvola.

Mala podmornica "Titan" poslednji signal brodu koji ju je pratio poslala je u nedelju, sat i 45 minuta nakon zarona.

During a six-week expedition in 2022, two ROV submersibles—Romeo and Juliet—were at the wrecksite for over 200 hours surveying Titanic to create the full-ship 3D reconstruction. © Magellan/Atlantic Productions #3Dtitanic #RMStitanic #Titanic pic.twitter.com/tVGcksJpo8 — Save Titanic Memorial Lighthouse (@TitanicNewYork) 19. мај 2023.

U njoj se nalaze britanski milijarder Hamiš Harding, pakistanski biznismen Šahzada Davud i njegov 19-godišnji sin Sulejman, francuski istraživač Pol-Anri Narželeo i Stokton Raš, izvršni direktor "Oušngejt ekspedišn", kompanije koja je organizovala ovu turističku turu.

