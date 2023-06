ROBOT STIGAO DO DNA OKEANA! Američka Obalska straža objavila vest koju su svi čekali! (FOTO+VIDEO)

U pitanju je robotizovana podmornica na daljinsko upravljanje (ROV) koju je u potragu za nestalom podmornicom "Titan" poslao kanadski brod "Horajzon Arktik".



Ova mala podmornica poslednji signal brodu koji ju je pratio poslala je u nedelju, sat i 45 minuta nakon zarona.

NEW THIS MORNING: Remotely operated vehicle (ROV) deployed by the Canadian vessel Horizon Arctic has now reached the sea floor - beginning its search for the missing submersible, per ABC News. https://t.co/DZ5ixkVMhq pic.twitter.com/LIuHUQ51Wc