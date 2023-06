PRONAĐENE KRHOTINE NA DNU ATLANTIKA: Obalska straža upravo otkrila NOVE DETALJE potrage za nestalom podmornicom

ROV je nedaleko od olupine "Titanika" pronašao "polje krhotina".

Stručnjaci u okviru zajedničke komande trenutno procenjuju nove informacije.

Robotizovana podmornica na daljinsko upravljanje (ROV), koju je dopremio kanadski brod "Horajzon Arktik", pridružila se danas potrazi za nestalom podmornicom "Titan".

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2