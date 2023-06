DELOVI PRONAĐENI NA DNU ATLANTSKOG OKEANA PRIPADAJU NESTALOM TITANU! Ekspert za spasavanje otkrio nove detalje potrage

Robotizovana podmornica na daljinsko upravljanje (ROV) pronašla je ram za sletanje i poklopac nestale podmornice "Titan" na dnu Atlantskog okeana.

To tvrdi stručnjak uključen u potragu i dodaje da krhotine ukazuju na to da je podmornica pretrpela "katastrofalnu imploziju" koja je odnela živote svih pet putnika.

Ekspert za spasavanje i prijatelj muškaraca zarobljenih u podmornici Dejvid Mirns rekao je za Skaj njuz da je dobio poruku na Vacapu od nekoga ko je "direktno povezan" sa brodovima uključenim u potragu i da mu je potrvđeno da su delovi sa podmornice.

- To je veoma nekonvencionalna podmornica. Taj zadnji poklopac je taj njen šiljati kraj, a okvir za sletanje je taj mali okvir na kome leži. Tako da to potvrđuje da je to podmornica - navodi Mirns.

Američka obalska straža objavila je danas na Tviteru da je "polje krhotina" pronađeno u četvrtak kod olupine "titanika" i dodala da stručnjaci tek treba da analiziraju delove da bi utrvdili da li pripadaju nestaloj podmornici.