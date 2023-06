JEZIVA SAZNANJA NAKON TRAGEDIJE! Tinejdžer koji je stradao u podmornici bio prestravljen pred put: Krenuo da bi UDOVOLJIO OCU!

Tetka stradalog Sulejmana kaže da njen bratanac uopšte nije bio oduševljen što ide na put.

Sulejman Davud (19), koji je sa svojim ocem i još trojicom muškaraca stradao u podmornici Titan, koja je nestala u nedelju nedugo po zaronu kao olupini Titanika, uopšte nije želeo da krene na kobni putan.

Prema rečima rođaka, tinejdžer je bio prestravljen, a na put je krenuo da bi udovoljio ocu, bogatom pakistanskom biznismenu.

Azmeh Davud, sestra Sulejmanovog oca Šahzada, rekla je za NBC da Sulejman uopšte nije bio za to da ide.

"Sulejman je imao osećaj da nešto nije u redu i nije mu se išlo", rekla je ona.

Ipak, dodaje, krenuo je da bi udovoljio ocu.

"Bio je Dan očeva. Bila je to prilika da prožive nešto neverovatno zajedno, i želeo je avanturu života, baš kao i njegov oca. Šahzad je to baš želeo i onda je i Sule pristao, on bi učinio sve za svakoga", kaže tetka.

Azmeh kaže da su ostali članovi posade, koji su poginuli u stravičnoj imploziji, otišli na put i svojih ličnih interesa, koje Sulejman nije imao.

"Oni su imali svoje razloge zašto su tamo. Sulejman je otišao samo zbog oca", rekla je tetka.

"Da budem iskrena, koliko god strašno zvučalo, barem nisu imali priliku da saznaju šta ih čeka, samo su sedeli tu i uživali, a onda odjednom bum. Bilo je gotovo. Da znam da moj Sule ni trenutka nije osetio bol", rekla je Azmeh.

Ona kaže da je njen brat bio anđeo i da je još kao dečak bio veoma zainteresovan za Titanik.

"Bila je to njegov san. Za njega je ovo bilo ostvarenje najveće želje na najneverovatniji način. Postao je deo legende o Titaniku...", kaže neutešna sestra.

Ona kaže da je iz minuta u minut pratila vesti o potrazi za Titanom.

"I dalje ne verujem, sve ovo je nerealno. Osećam se kao u nekom lošem filmu... Kao da do nečega odbrojavam, ali ne znam do čega. Jedva sam disala od brige", rekla je ona.

Podsetimo, američka obalska straža potvrdila je sinoć da su putnici podmornice Titan poginuli nakon "katastrofalnog" događaja.

Džon Mauger, komandant Prve obalske straže, izjavio je da je vozilo na daljinsko upravljanje sa Horizon Arctic otkrilo repni konus podmornice Titan na približno 500 metara od pramca Titanika na morskom dnu.

"Krhotine odgovaraju katastrofalnoj imploziji komore pod pritiskom. Nakon ovog otkrića, odmah smo obavestili porodice u ime Obalske straže Sjedinjenih Država i cele ujedinjene komande. Izražavam najdublje saučešće porodicama“, rekao je Mauger.

Zvaničnici američke obalske straže rekli su da će sledeća faza biti da se postaraju da porodice što je pre moguće dobiju detalje o tome šta se dogodilo i da će timovi će nastaviti da istražuju mesto ruševina.

