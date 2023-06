OVO JE MILIONER KOJI JE U POSLEDNJEM MOMENTU ODUSTAO OD 'VOŽNJE U SMRT'! Njegove karte za podmornicu pripale nastradalom ocu i sinu! JEZIVO

Finansijer iz Las Vegasa odbio je jeftina mesta za sina i sebe i nije otišao na kobno putovanje "Titanom" strahujući za bezbednost.

Milioner Džej Blum objavio je danas poruke koje je mesecima razmenjivao sa izvršnim direktorom kompanije "Oušn gejt" Stoktonom Rašom koji je jedan od nastradalih na "Titanu". Blum tvrdi da mu je ponuđena "last minute" cena od 150.000 dolara po osobi što je 100.000 dolara ispod uobičajene cene od 250.000 dolara.

Raš je u februaru pitao Bluma i njegovog sina Šona da li su zainteresovani da podmornicom obiđu olupinu "Titanika" u maju. Majska ronjenja su međutim odložena zbog vremenskih prilika, a zaron je odložen do 18. juna - datuma nesrećnog putovanja.

- Rekao sam mu da zbog zakazivanja ne možemo da idemo do sledeće godine. Naša mesta su pripala Šahzadi Davudu i njegovom sinu Sulejmanu Davudu - navodi Blum i navodi da je tužan što su pakistanski milijarder i njegov sin koji je imao samo 19 godina poginuli nadomak olupine "Titanika" na dnu Atlantskog okeana.

Među nastradalima, podsetimo, nalaze se još čuveni podvodni istraživač i veteran francuske mornarice Pol-Anri Naržeole i britanski milijarder Hamiš Harding.

Raš je u više navrata pokušavao da ubedi Bluma u ​​bezbednost "Titana" i ekspedicije do olupine "Titanika". Blum mu je jednom naglasio da je njegov sin zabrinut za bezbednost nakon razgovora sa prijateljem.

- Biće mi drago da imam video poziv sa njim. Zanima me šta neupućeni kažu za opasnost i da li je stvarna ili izmišljena - odgovorio je Raš.

Jednom prilikom su razgovarali o tome kako će se trup nositi sa pritiskom ili ako dođe do kontakta sa kitom ili lignjom.

- Mnogo je bezbednije od letenja helikopterom ili čak ronjenja iako postoji rizik. Za 35 godina nije bilo nijedne povrede u podmornicama koje ne pripadaju vojsci - odgovorio je Raš.

Milioner je naglasio da je Raša poslednji video Raša 1. marta.

- Proveo me je kroz izložbu o "Titaniku" u Luksoru. Zatim smo na ručku u restoranu u Luksoru razgovarali o vožnji do "Titanika" i to najviše o bezbednosti. Raš je bio apsolutno uveren da je to bezbednije nego preći ulicu. Dao mi je knjigu fotografija (1 od 324 proizvedene) koju su potpisali on i Pol-Anri Naržeole - navodi Blum.

Američka obalska straža, podsetimo, objavila je juče da je implozija odmah ubila sve putnike dok su se spuštali u crne dubine mora da istraže 111 godina stare ostatke "Titanika".

Krhotine iz olupine "Titana" pronađene su na dnu okeana nekih 3.800 metara ispod površine. Robotizovana podmornica pronašla je do sada pet velikih komada krhotina na oko 500 metara od olupine "Titanika".

Za sada nije jasno šta je izazvalo imploziju.

Obalska straža nije rekla da li postoji plan za izvlačenje tela.

