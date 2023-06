VOJNA OPREMA U MOSKOVSKOJ OBLASTI - Pojačane mere bezbednosti i u južnim delovima Rusije

"Moguće su dodatne provere na putevima u južnom pravcu, s tim u vezi, molim vas da se uzdržite od putovanja ličnim prevozom na jugu Moskovske oblasti, pre svega za granice regiona", napisao je Vorobjov na svom Telegram kanalu.

Oglasio se i načelnik okružne administracije u Aksajskom okrugu Rostovske oblasti Konstantin Domorovski, koji je saopštio da su svi javni događaji otkazani.

"U vezi sa trenutnom situacijom i brojnim zatvaranjima puteva, molim vas da ne izlazite van naselja u kojima živite, osim ako to nije neophodno", rekao je on.

Blokada saobraćaja na autoputu M-4, na granici Lipecke i Voronješke oblasti, izazvala je zastoj u saobraćaju i kolonu koja se sa tri kilometra smanjila na jedan, izjavio je guverner Lipecke oblasti Igor Artamonov.

U petak uveče, Centar za odnose s javnošću FSB izvestio je da su sve informacije koje su objavljene u ime osnivača ruske paravojne grupe "Vagner", Jevgenija Prigožina, "informativna provokacija".

Mediji su prethodno preneli da Prigožin objavio da je Ministarstvo odbrane Rusije izvršilo napade na pozadinske jedinice "Vagnera".

FSB je pozvala borce "Vagnera" da ne prave "nepopravljive" greške, da obustave bilo kakve nasilne akcije protiv ruskog naroda, da ne izvršavaju Prigožinova "zločinačka i izdajnička" naređenja i da preduzmu mere da ga privedu.

According to the Russian media armored vehicles are arriving to the State Duma (parliament) building in Moscow.#Prigozhin #WagnerCoup #RussianArmy #Russia #Wagner #PrigozhinCoup pic.twitter.com/U7uQbOFBXb