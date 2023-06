UŽIVO! POKUŠAJ PUČA U RUSIJI - Prigožin zauzeo Rostov, traži susret sa Šojguom

Prigožin je, u video snimku u kojem je uputio taj poziv, objavio da se trenutno nalazi u sedištu južnog vojnog okruga u Rostovu na Donu, prenosi Rojters.

U drugom snimku, koji je objavio pro-Vagnerov Telegram kanal on je snimljen kako sedi između dva generala, od kojih je jedan armijski general-potpukovnik Vladimir Aleksejev, koji je ranije pozivao Prigožina da preispita svoju nameru za svrgne ruski vojni vrh.

Entrances to Moscow are partially blocked, Russian media report. On Varshavskoye Highway, police reinforcements and KAMAZs with sand have been deployed. On Yaroslavskoye Highway, two lanes have been left for the entrance and police are conducting selective searches of cars. A… pic.twitter.com/Sx4YbpFvUL

"Stigli smo ovde, želimo da primimo načelnika generalštaba i Šojgua", rekao je Prigožin na snimku.

"Ako ne oni dođu, mi ćemo biti ovde, blokiraćemo grad Rostov ikrenuti na Moskvu", poručio je Prigožin.

9:10 - Putin se obraća javnosti

Predsednik Rusije Vladimir Putin obratio se javnosti, a nakon što su širom zemlje podignute mere bezbednosti nakon što su trupe grupe "Vagner" pod kontrolom Jevgenija Prigožina umarširale su u Rostov na Donu, posle njegove optužbe da ruska vojska "uništava" njegove borce.

"Ovo je jednako oružanoj pobuni, Rusija će se braniti", rekao je Putin na početku i dodao da se Rusija bori za život i sigurnost građana Federacije.

8:50 - Gradonačelnik Moskve: Sve gradske službe rade punim kapacitetom, nema nikakvih poteškoća kada je reč o kretanju po gradu.

8:40 - U Voronješkoj oblasti uveden je režim antiterorističke operacije.

8:29 - Pripadnici snaga bezbednosti blokirali su zgradu "Vagnera" u Sankt Peterburgu, javlja reporter Sputnjika.

8:19 - Sve masovne manifestacije u Rostovu na Donu su otkazane, napisao je na Telegramu gubernator oblasti Vasilij Golubjev. On je naložio da svim strukturama gradske vlasti da preuzmu mere kako bi grad normalno funkcionisao.

Gubernator je apelovao na građane da ostanu u svojim kućama i da izbegavaju odlazak u centar grada.

U gradu je ograničeno kretanje u nekoliko ulica, rekli su za Sputnjik očevici.

„Mirno je, autobusi rade, ljudi se kreću“, rekao je jedan od očevidaca komentarišući situaciju u gradu.

8:10 - U cilju sprečavanja mogućih terorističkih napada na teritoriji Moskve i Moskovske oblasti uveden je režim antiterorističke operacije, saopštio je Nacionalni antiteroristički komitet.

A huge Wagner / renegade Russian army convoy is in Voronezh oblast and on the way Moscow. I counted no less than 72 vehicles and the camera was several times not pointing at the road. Could be 100 or more.#Coup #Russia #Voronezh #Moscow pic.twitter.com/rbjHg9H5TE