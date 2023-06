(UŽIVO) PREOKRET U RUSIJI: Prigožin zaustavio konvoj, naredio Vagnerovcima da se vrate u baze! EVO DA LI ĆE ODGOVARATI!

Šef privatne paravojne grupe "Vagner" Jevgenij Prigožin pozvao je danas ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua i načelnika Generalštaba generala Valerija Gerasimova da dođu u Rostov na Donu na sastanak s njim, i zapretio da će, u suprotnom "krenuti na Moskvu".

Prigožin je, u video snimku u kojem je uputio taj poziv, objavio da se trenutno nalazi u sedištu južnog vojnog okruga u Rostovu na Donu, prenosi Rojters.

U drugom snimku, koji je objavio pro-Vagnerov Telegram kanal on je snimljen kako sedi između dva generala, od kojih je jedan armijski general-potpukovnik Vladimir Aleksejev, koji je ranije pozivao Prigožina da preispita svoju nameru za svrgne ruski vojni vrh.

"Stigli smo ovde, želimo da primimo načelnika generalštaba i Šojgua", rekao je Prigožin na snimku.

"Ako ne oni dođu, mi ćemo biti ovde, blokiraćemo grad Rostov ikrenuti na Moskvu", poručio je Prigožin.

22:00 - Lider plaćeničke grupe Vagner Jevgenij Prigožin i njegovi borci neće biti krivično gonjeni zbog pokušaja pobune.

Sam Prigožin otići će u Belorusiju, saopštio je Kremlj.

19:51 Prigožin potvrdio: Vagner se okreće u suprotnom pravcu kako ne bi došlo do krvoprolića

19:42 Lukašenko tvrdi da je nagovorio Prigožina da stane: Da li se smiruje situacija u Rusiji?

Novac otkriven u potrazi za Prigožinovom kancelarijom u Sankt Peterburgu: "Nađen kombi pun kutija s gotovinom"

18:58: Bajden razgovarao sa liderima Velike Britanije, Francuske i Nemačke o situaciji u Rusiji

18:08 Mediji: Prigožin se sastao sa zamenikom ruskog ministra odbrane u Rostovu

Šef ruske paravojne grupe "Vagner" Jevgenij Prigožin jutros se sastao sa zamenikom ministra odbrane Rusije Junus-Bekom Jevkurovim, objavio je BBC, pozivajući se na video-snimke čiju je autentičnost potvrdio. Kako se navodi, britanski servis je za to koristio softver za biometrijsku poređenje lica i uz veliki stepen uverljivosti, potvrdio identitet Jevkurova.

Na Telegramu je objavljeno da je sastanku prisustvovao i zamenik načelnika ruske vojne obaveštajne službe Vladimir Stepanovič Aleksejev, ali britanski javni servis nije uspeo da potvrdi autentičnost tih slika koristeći biometrijsku tehnologiju.

Sastanak je navodno održan u sedištu Južnog vojnog okruga u Rostovu na Donu. Iz "Vagnera" su kasnije saopštili da su preuzeli kontrolu nad Južnim vojnim okrugom.

18:00 Pojavili se snimci evakuacije javnih zgrada u Moskvi: Vagnerovci sve bliži ruskoj prestonici

17:22: Gradonačelnik Moskve pozvao građane da ostanu kod kuće

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je da je u Moskvi proglašen "režim antiterorističke operacije" i proglasio je ponedeljak neradnim danom u ruskoj prestonici. Izuzetak su organi vlasti i važna preduzeća, vojna industrija i gradske službe, naveo je.

On je dodao da je situacija teška. Moguće je da će neki putevi ili naselja u gradu biti zatvoreni za saobraćaj.

Sobjanjin je pozvao Moskvovljane da se uzdrže od putovanja po gradu i da ostanu kod kuće.

16:52 Zatvoreni ulazi u Lipeck

Ulazi u Lipeck su blokirani iz dva pravca - od Čapligina i Lebeđana, navodi se u saopštenju gradske uprave.

16:42 Ograničena putovanja u regionu koji se graniči sa Moskvom

Guverner Kaluške oblasti, koja se graniči sa federalnom oblasti grada Moskve, rekao je da će kretanje na putevima u regionu biti ograničeno u oblastima koje se graniče sa nekoliko obližnjih regiona Tulske, Brjanske, Orlovske i Smolenske oblasti.

16:29 Letonija zatvorila granicu sa Rusijom

Letonija je donela odluku da zatvori granicu sa Rusijom.

Ministar spoljnih poslova te zemlje rekao je da povratak svakog ko odluči da uđe u Rusiju neće biti razmatran zbog aktuelne situacije.

Estonija pojačava bezbednost na svojoj granici.

16:24 Čečeni stigli u Rostov

Društvenim medijima kruže snimci na kojima se navodno vidi kako oklopna vozila i kamioni puni Čečena stižu u Rostov na Donu.

16:08 Putin bi da regrutuje zatvorenike

Predsednik Rusije potpisao je još jedan zakon, koji mu omogućava da regrutuje osuđenike koji bi služili na ugovor.

Po zakonu, osuđenici mogu biti otpušteni pre roka nakon potpisivanja ugovora o službi u Oružanim snagama Ruske Federacije.

15:54 Vagnerovci probili barikade ruske vojske?

Nexta je objavila snimak, na kojem se navodno vidi kako su konvoji Vagnera uspeli da probiju barikade ruske vojske u pravcu ka Moskvi.

15:45 Rusi kopaju rovove kod Moskve?

15:31 U Moskvi i Putinovi najbliži saradnici

Premijer Mihail Mišustin, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev kao i predsednik Dume Vjačeslav Volodin nalaze se u Moskvi, baš kao i predsednik Rusije, saopštili su njihovi saradnici.

Mišustin, prema rečima svojih saradnika, održava sastanke sa članovima kabineta.

15:19 Eksplozija u Voronježu, oštećeno više automobila

U Voronježu je u poslepodnevnim časovima došlo do eksplozije na jednom parkingu u okviru stambenog kompleksa, a prema prvim informacijama, eksplodirala je municija.

Tom prilikom oštećeno je više automobila.

15:15 Peskov demantuje da je Putin napustio Moskvu

Nakon što su počele da kruže informacije da je avion Vladimira Putina napustio prestonicu Rusije ponovo se oglasio portparol Kremlja koji je demantovao ove tvrdnje i poručio da je Putin u Moskvi i da radi.

14:47 Čečeni hrle ka Rostovu

14:46 Putin razgovarao sa Erdoganom

Predsednik Rusije informisao turskog kolegu u situaciji u zemlji.

14:34 Prigožin: Gađali su naše konvoje

Jevgenij Prigožin optužio je rusku vojsku da je gađala konvoje Vagnerovaca.

14:18 Vagnerov konvoj viđen blizu Moskve?

14:10 Oglasio se Prigožin, Vagnerovci minirali put ka Rostovu?

Šef grupe Vagner Jevgenij Prigožin ponovo se oglasio na svom Telegram kanalu.

"Nismo ubili nijednu osobu na putu za Rostov. Zauzeli smo grad bez ispaljenog metka. Nikog nismo dirali. Ljudi su na ulicama sa zastavama Vagnera", rekao je Prigožin dodajući da su zauzeli štab vojske.

Istovremeno, društvenim mrežama kruže snimci, navodno nastali na ulazu u Rostov, na kojima se vidi kako su po putu poređanje anti-tenkovske mine. Navodno su ih postavili Vagnerovci. Nije bilo moguće potvrditi autentičnost ovih snimaka.

13:36 Rusija obustavlja linije iz Lipecka

Iz Lipecka i regiona do daljnjeg su otkazani svi autobuski polasci za oblast Voronjež, saopštile su ruske vlasti.

13:33 Poznato gde je Putin

Dok sa terena stižu oprečne informacije o napredovanju Vagnerovaca i sukobima sa ruskom vojskom, portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, rekao je da se predsednik Rusije nalazi u svom kabinetu i da radi.

13:18 U Lipecku građani ne smeju iz domova

U gradu Lipecku, koji se nalazi na nešto više od 400 kilometara od glavnog grada, na putu od Voronježa ka Moskvi, građani su dobili poruku da ne napuštaju svoje domove.

"Iz bezbednosnih razloga, mole se stanovnici Lipeckog regiona da ne napuštaju svoje domove bez hitne potrebe", navodi se u apelu Operativnog štaba regiona.

"Trenutno sve vlasti i agencije za sprovođenje zakona rade u pojačanom režimu. Da bi se obezbedio red i red i bezbednost građana Lipeckog regiona, operativni štab regiona moli stanovnike da ne napuštaju svoje domove bez hitne potrebe i uzdržavaju se od bilo kakvih putovanja ličnim ili javnim prevozom“, saopštio je štab Lipecke oblasti.

Napominje se da je situacija „pod kontrolom, ali da zahteva razumevanje od strane svakog stanovnika regiona“.

13:13 Ruska vojska gađala kolonu Vagnerovaca?

Pojedini svetski mediji objavili su informaciju da je ruska vojska gađala kolonu vozila u kojoj su bili pripadnici Vagnera. Napad se navodno dogodio na autoputu M-4, u blizini grada Voronježa.

Društvenim mrežama kruže i snimci, čija autentičnost nije potvrđena.

13:09 Problemi sa internetom u Rusiji

Ruske vlasti su saopštile da je moguće da će doći do prekida internet konekcija na teritorijama gde se sprovode antiterorističke mere.

13:00 Da li je ovo državni udar?

Putin tvrdi da je situacija teška, ali je građanima obećao da će učiniti sve da odbrani Rusiju.

12:31 Prigožin na pola puta do Moskve

Britansko Ministarstvo odbrane objavilo je da se snage Jevgenija Prigožina kreću na sever, kroz Voronješku oblast, sa gotovo sigurnom ciljem da dođu do Moskve.

"U Rostovu na Donu, Vagner je gotovo sigurno zauzeo ključne sigurnosne lokacije, uključujući štab koji vodi ruske vojne operacije u Ukrajini", navodi britansko ministarstvo na Tviteru.

"Sa vrlo ograničenim dokazima o borbama između Vagnera i ruskih snaga sigurnosti, neki su verovatno ostali pasivni, prećutno pristajući na Vagner", ističe se u objavi.

Britansko ministarstvo ocenjuje da sukob Prigožina i ruskog vojnog vrha predstavlja najveći izazov za rusku državu u poslednje vreme, i dodaje da će u narednim satima lojalnost ruskih snaga bezbednosti, a posebno ruske Nacionalne garde, biti ključna za ishod ove krize.

12:11 Ruska vojska aktivna u Voronježu

"Ruska vojska sprovodi neophodne borbene mere u južnom gradu Voronježu", rekao je guverner regiona.

Aleksandar Gusev se oglasio na Telegramu, nakon što kruži sve više snimaka koji prikazuju Vagnerovce i vozila u pokretu duž autoputa M-4 koji vodi ka Voronježu iz južne Rusije.

"U okviru protivterorističke operacije na teritoriji Voronješke oblasti, Oružane snage Ruske Federacije sprovode neophodne operativne i borbene mere. Obaveštavaću vas kako se situacija bude razvijala", napisao je Gusev.

12:00 Eksplozija u Voronježu, gori rezervoar sa naftom

Društvenim mrežama kruže snimci eksplozije i stravičnog požara u Voronježu. Ruske vlasti su saopštile da je došlo do požara na rezervoaru sa gorivom, ali nisu naveli uzrok.

11:54 Cela Evropa na nogama zbog Rusije

Predsednik Saveta EU Šarl Mišel rekao je da su evropski lideri i lideri G7 u kontaktu u vezi sa krizom koja se odvija u Rusiji.

Mišel je u tvitu rekao da "pomno prate" situaciju.

"Pažljivo pratimo situaciju u Rusiji kako se ona odvija. U kontaktu sa evropskim liderima i partnerima G7. Ovo je očigledno unutrašnje rusko pitanje. Naša podrška Ukrajini i predsedniku Zelenskom je nepokolebljiva", tvitovao je Mišel.

11:45 Patrijarh Kiril: Ne okrećite oružje na braću

Patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril pozvao je na mir u državi, a "one koji potežu oružje protiv svoje braće da ponovo razmisle".

Patrijarh je pozvao na očuvanje jedinstva.

@Pokušaj da se seje razdor unutar zemlje najveći zločin koji nema opravdanja", poručio je patrijarh.

11:40 Prigožin odgovorio Putinu na optužbe za veleizdaju

Šef Vagner grupe Jevgenij Prigožin se u najnovijoj poruci obratio Vladimiru Putinu i poručio mu da greši što ga optužuje za izdaju.

"Rusi ne žele više zemlju u kojoj su korupcija, laži i birokracija. Mi smo patriote, a oni koji su protiv nas su oni koji su se okupili oko kopilana", rekao je Prigožin.

11:26 Blokiraju prilaze Moskvi

Društvenim mrežama kruže snimci i fotografije da se blokiraju ključne saobraćajnice koje vode ka prestonici Rusije.

11:23 Napeto u Voronježu

Prilazi zgradama FSB-a i Ministarstva unutrašnjih poslova u Voronježu je onemogućeno. U ulicama su poređana policijska vozila i betonski blokovi.

11:09 Krenula borba prsa u prsa?

Društvenim mrežama kruže snimci navodnih borbi Vagnerovaca i Putinovih snaga. Na jednom od snimaka se navodno vidi i kako je oboren ruski avion.

Telegraf.rs nije mogao nezavisno da potvrdi verodostojnost ovih snimaka.

11:04 Kadirov: Ovo je izdaja

Lider Čečenije Ramzan Kadirov nazvao je oružanu pobunu izdajom i rekao da su čečenski borci krenuli ​​u "napete zone".

10:55 Putin zvao Lukašenka

Predsednik Rusije pozvao je jutros beloruskog kolegu da ga obavesti o događajima u svojoj zemlji.

10:48 Guverner Voronježa: "Preduzimamo neophodne antiterorističke mere"

Guverner Voronješke oblasti saoppštio je da ruske oružane snage "sprovode neophodne operativne i borbene mere u sklopu antiteroristi aktivnosti u tom regionu".

On je takođe apelovao na sve stanovnike te oblasti da se drže samo obaveštenja zvaničnih institucija.

10:41 Opkoljena zgrada "Vagnera" u Sankt Petersburgu

Zgrada privatnog paravojne organizacije "Vagner" u Sankt Peterburgu je ograđena i opkoljena.

Na ulazu su policajci i pripadnici Nacionalne garde, a situacija u okolini ovog objekta trenutno je mirna.

Nekoliko policijskih automobila je parkirano ispred sedišta "Vagnera", a grupa novinara se utaborila preko puta zgrade.

Agencije za sprovođenje zakona u Sankt Peterburgu zajedno sa gradskim vlastima kontrolišu situaciju, ali mere bezbednosti u gradu su pojačane, saopštila je pres-služba gradske uprave.

10:34 Britanska vojska: Vagnerovci u Rostovu zauzeli štab koji koordiniše operacije u Ukrajini

Povodom situacije u Rusiji oglasilo se i britansko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da se veliki broj oklopnih vozila nalazi na ulicama Rostova.

"Gotovo je sigurno da su Vagnerovci zauzeli ključne bezbednosne lokacije među kojima i štab koji koordiniše operacije u Ukrajini", navodi se u saopštenju.

10:26 Prigožin se oteo kontroli, šta ovo može da znači za Putina?Sada se postavlja veliko pitanje da li Rusija, sa svojom ogromnom moći kontroliše ono što ljudi u Rusiji vide i čuju, može da obuzda posledice Vagnerove pobune, ili je ovo prvi znak pukotina u Kremlju.

10:17 Makron pomno prati dešavanja u Rusiji

Iz Jelisejske palate je saopšteno da francuski predsednik Emanuel Makron sa velikom pažnjom prati razvoj sirtuacije u Rusiji.

10:15 Vagner: "Rusija će uskoro imati novog predsednika"

Ukrajinski savetnik za unutrašnje poslove Anton Geraščenko oglasio se povodom današnje pobune Vagner grupe protiv rukovodstva Rusije.

On je podelio navodno saopštenje telegram grupe koja je povezana sa Vagnerom:

"Putin je pogrešno izabrao. Tim gore po njega. Uskoro ćemo imati novog predsednika", piše u objavi u pomenutoj grupi.

9:10 - Putin se obraća javnosti

Predsednik Rusije Vladimir Putin obratio se javnosti, a nakon što su širom zemlje podignute mere bezbednosti nakon što su trupe grupe "Vagner" pod kontrolom Jevgenija Prigožina umarširale su u Rostov na Donu, posle njegove optužbe da ruska vojska "uništava" njegove borce.

"Ovo je jednako oružanoj pobuni, Rusija će se braniti", rekao je Putin na početku i dodao da se Rusija bori za život i sigurnost građana Federacije.

8:50 - Gradonačelnik Moskve: Sve gradske službe rade punim kapacitetom, nema nikakvih poteškoća kada je reč o kretanju po gradu.

8:40 - U Voronješkoj oblasti uveden je režim antiterorističke operacije.

8:29 - Pripadnici snaga bezbednosti blokirali su zgradu "Vagnera" u Sankt Peterburgu, javlja reporter Sputnjika.

8:19 - Sve masovne manifestacije u Rostovu na Donu su otkazane, napisao je na Telegramu gubernator oblasti Vasilij Golubjev. On je naložio da svim strukturama gradske vlasti da preuzmu mere kako bi grad normalno funkcionisao.

Gubernator je apelovao na građane da ostanu u svojim kućama i da izbegavaju odlazak u centar grada.

U gradu je ograničeno kretanje u nekoliko ulica, rekli su za Sputnjik očevici.

„Mirno je, autobusi rade, ljudi se kreću“, rekao je jedan od očevidaca komentarišući situaciju u gradu.

8:10 - U cilju sprečavanja mogućih terorističkih napada na teritoriji Moskve i Moskovske oblasti uveden je režim antiterorističke operacije, saopštio je Nacionalni antiteroristički komitet.

8:01 - Rusko Ministarstvo odbrane obratilo se pripadnicima "Vagnera":

"Obraćamo se borcima jurišnih odreda ‘Vagner’. Prevarom su vas uvukli u avanturu Prigožina i učešće u oružanoj pobuni. Mnogi vaši drugovi iz nekoliko odreda su spoznali grešku i obratili su se za pomoć kako bi se vratili na punktove stalne dislokacije. takva pomoć s naše strane onima koji su se obratili, borcima i komandirima, već je pružena. Molimo vas da pokažete razum i da što pre stupite u kontakt sa predstavnicima Ministarstva odbrane ili snaga bezbednosti. Svima će biti garantovana bezbednost."

7:00 - Vagnerovci umarširali u Rostov