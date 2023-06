KO JE PRIGOŽIN: Od zatvora zbog višestruke krađe i prodaje hot-dogova do plaćeničke vojske koja cilja Kremlj

To navodi Skaj njuz koji je Prigožina predstavio kao "osuđenog lopova koji želi da preuzme kontrolu nad nad ruskom vojnom kampanjom u Ukrajini".

Navodi se da je 1981. tada 20-godišnji Prigožin uhvaćen u krađi po drugi put i osuđen na 12 godina zatvora, od čega je odslužio devet godina iza rešetaka. Nakon puštanja na slobodu Prigožin je počeo da prodaje hot-dogove u tadašnjem Lenjingradu, danas Sankt Peterburgu, rodnom Putinovom gradu.

Potom je Prigožin osnivao ili bio umešan u pokretanje raznih novih poslovnih poduhvata, a tokom prve decenije 21. veka njegov odnos sa Putinom postajao je sve bliži.

“We lost huge amount of territories in Ukraine. The Russian losses in Ukraine are 3-4 times higher than reported by the Russian High Command. Up to 1000 casualties a day (KIA + WIA).”#Coup #Rostov #Russia pic.twitter.com/mz0cSvVtpk