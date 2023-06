DRŽAVNI UDAR NA POMOLU Šta Prigožin radi u Rusiji? (FOTO)

Iznenadna pobuna plaćeničke grupe Vagner u Rusiji mogla bi da dovede do najveće krize u toj zemlji još od početka rata u Ukrajini.

U jutrošnjem obraćanju javnosti, ruski lider optužio je šefa Vagner grupe Jevgenija Prigožina za veleizdaju, a njegovu oružanu pobunu uporedio je sa "ubadanjem noža u leđa".

Sa druge strane vođa pobune tvrdi da njegov cilj nije državni udar, već marš za pravdu. On je nakon Putinovih optužbi i zahteva da se povuče, poručio Kremlju da to neće učiniti.

"Rusi ne žele više zemlju u kojoj su korupcija, laži i birokracija. Mi smo patriote, a oni koji su protiv nas su oni koji su se okupili oko kopilana", rekao je Prigožin.

Šta se dešava u Rusiji?

Prigožin je mesecima imao velikog udela u ruskim naporima u Ukrajini, posebno u borbama za grad Bahmut. Šef Vagnera je od početka rata u Ukrajini u svoje redove regrutovao i zatvorenike iz ruskih zatvora.

Iako je često bio u svađi sa visokim vojnim zvaničnicima u Rusiji, mediji su ga sve vreme videli kao vrlo bliskog Putinovog saveznika. Međutim, to savezništvo se sada pretvorilo u pobunu.

Vagnerove snage su nedavno prešle iz istočne Ukrajine u ruski grad Rostov i sada tvrde da su preuzeli kontrolu nad svim vojnim objektima u tom gradu.

Putin tvrdi da je situacija teška, ali je građanima obećao da će učiniti sve da odbrani Rusiju.

Da li je ovo državni udar?

Iako Prigožin sve vreme tvrdi da pobuna nije državni udar već marš za pravdu, mnogi najnovije akcije Vagnerovaca ne vide tako.

Čini se da je ono što je počelo kao spor zbog neuspeha ruske vojske u Ukrajini, pretvorilo u direktan sukob Prigožina sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom i generalom Valerijem Gerasimovim.

Politički analitičari tvrde da ovo još uvek ne možemo smatrati državnim udarom jer nije bilo pokušaja da se preuzme vlast. Analitičari trenutna dešavanja u Rusiji vide kao pokušaj da se svrgne najviši vrh Rusije, a samim tim i autoritet predsednika.

Ceo region oko Moskve stavljen je u stanje pripravnosti, na snazi su antiterorističke operacije, a svi veći događaji su otkazani.

"Ima na 25.000, svi koji žele mogu da nam se pridruže. Ovo nije dovoljno za pretnje predsedniku, ali je veliki izazov za vojni vrh", rekao je on, a prenosi BBC.

Tokom pregrupisanja snaga iz Ukrajine u Rostov, Vagner je navodno zauzeo vojni štab iz kog se kontrolišu operacije u Ukrajini.

Od bliskih prijatelja do suparnika

Prigožin je dugi niz godina bio blizak sa Vladimirom Putinom. On je pod okriljem ruskog predsednika prvo procvetao kao biznismen, a zatim i kao vođa Vagnerovaca.

Tokom borbi oko zauzimanja Bahmuta, veliki broj Vagnerovih plaćenika je poginuo. Tokom višemesečnih borbi Prigožin je u nekoliko navrata optuživao ruski vojni vrh zbog nestašice granata, a takođe ih je kritikovao i zbog pojedinih propusta ruskih trupa tokom borbi oko Limana.

Iako svoj bes nikada direktno nije usmerio kao Putinu, mnogi su njegovu metaforu sa "srećnim dekom" protumačili kao indirektnu kritiku Putinu.

On je prošlog meseca u video poruci pitao "kako bi Rusija mogla da pobedi ukoliko se iskostavi da je taj srećni deka potpuni se*onja".

Zatim je juče Rusima poručio da je "njihovo opravdanje za rat u Ukrajini laž i izgovor za malu grupu ološa koja želi da se promoviše i obmane javnost i ruskog predsednika".

Od te izjave događaji u Rusiji odvijali su se veoma brzo.

Prigožin je optužio rusku vojsku da je iscenirala granatiranje u kome su poginuli pripadnici Vagnera u Ukrajini, ali je Ministarstvo odbrane Rusije to odmah negiralo. Prigožin tokom svojih tvrdnji nije ponudio dokaze kojima bi mogao da potkrepi ono što je rekoa.

Ruski general Sergej Surovikin apelovao je na jega i njegove pristalice da se povuku i potčine autoritetu predsednika Putina.

Međutim, Prigožin se oglušio o molbe i do jutra on i pristalice su stigli do grada Rostova.

"Mi smo u vojnom štabu", poručio je Prigožin.

Da li su Putin i Rusija u problemu?

Iako ovo nije ozbiljna pretnja ruskom ratu u Ukrajini i Putinu, čini se da Kremlju situacija nije ni malo bezazlena čim se predsednik odmah ujutru vanredno obratio javnosti.

Prigožin je zapretio ne samo da će zauzeti štab u Rostovu, već da će krenuti ka Moskvi ukoliko njegovi vojni zahtevi ne budu ispunjeni.

Do sada se samo borio protiv vojnog vrha za povećanje snabdevanja oružjem, ali se čini da je sada rešen da on preuzme vođstvo.

Prigožin ima značajnu podršku javnosti u Rusiji, a čak iako njegova pobuna propadne, ovo je u najmanju ruku ozbiljna kriza za vojsku koja se oslanja na njegove plaćenike u Ukrajini.

Međutim, ovo je takođe odlučujući trenutak za Putinovu vlasti i predstavlja poziv na buđenje za Ruse.

Još uvek je rano da se prognozira kako će se situacija odvijati u budućnosti.