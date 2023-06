VAGNER IDE KA MOSKVI! Teško naoružana kolona prošla Voronjež, pojavili se snimci, svi primetili jedan detalj! (VIDEO)

Tamo bi, ako ne budu putem zaustavljene, trebalo da budu večeras.

A big column of Wagner is going to Moscow 👀 pic.twitter.com/QvdL06F9vr

Prema fotografijama i snimcima, snage Vagnera su dobro naoružane, a primećeno je i da imaju protivvazdušne sisteme.

Video columns of the Wagner PMC on their way from the Lipetsk region to Moscow pic.twitter.com/PDTKrwW92j