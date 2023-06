U javnosti se pojavila fotografija koja se širi društvenim mrežama na kojoj su četvorica članova posade podmornice Titan koja je nestala u nedelju u tamnim dubinama Atlantika.

Autentičnost ove fotografije za sada nije potvrđena.

Podsetimo, podmornici sa pet članova posade gubi se svaki trag samo jedan sat i 45 minuta nakon uronjavanja u nedelju ujutru oko 1.126 kilometara jugoistočno od Sent Džounsa, Njufaundlend.

RIP crew of Titan. Hope your last minutes were filled with excitement and joy, not fear and doubt #implosion pic.twitter.com/Gs4Df4sQsg