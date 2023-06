EVO KOJIM PUTEM VAGNEROVE TRUPE PRELAZE OD UKRAJINE DO MOSKVE: Ako usput ne budu zaustavljeni, trebalo bi da stignu večeras? (FOTO)

On je aktivnosti iz grupe "Vagner" okarakterisao kao "izdaju" nakon što su preuzeli vojni centar Rostov i krenuli preko Voronježa do Moskve.

Ova eskalacija predstavlja jedan od najeksplozivnijih epizoda u ratnoj sagi zemlje, nakon što je lider grupe Jevgenij Prigožin optužio Kremlj za namerno bombardovanje Vagnerovih trupa.

A map of the advance of mercenaries from the #Wagner PMC Everything is going according to plan 👌 pic.twitter.com/aOzDnbCWno

Međutim, Ministarstvo odbrane Velike Britanije je sada nazvalo ovo "najznačajnijim izazovom za rusku državu".

Vagnerov noćni "marš slobode"

Snage Vagnerove grupe prešle su iz okupirane Ukrajine u Rusiju u najmanje dve lokacije tokom noći. Rostov na Donu, poznat i kao jednostavno Rostov, najveći je grad u južnoj Rusiji i nalazi se oko 100 km od granice istočne Ukrajine.

A Wagner convoy moving towards #Moscow along the M4 highway in #Lipetsk Oblast; a T-90S, BMP-2 IFV, and a number of transport/logistics/fuel vehicles seen.



Observe the LNR number plates like those in Rostov. pic.twitter.com/o2H76iAeMf