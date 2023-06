POSMRTNI OSTACI ŽENE IDENTIFIKOVANI POSLE 45 GODINA: To je moja tetka Doli (FOTO)

Slučaj je ubrzo zaboravljen, a žrtva je ostala bez imena 45 godina.

Ali u sredu je državna policija Nevade objavila da je napredak u DNK testiranju konačno doveo do identifikacije ženske osobe. Reč je o Florens Čarlston, iz Klivlenda u Ohaju, u kasnim 60-im koja se preselila u Portland u Oregonu, neposredno pre svoje smrti.

Još uvek je misterija kako je Florens umrla i sahranjena u plitkom grobu 860 kilometara od svog novog doma.

Policija je u sredu u saopštenju za javnost rekla da je došlo do podudaranja uzoraka DNK i da je istraga o smrti Florens u toku.

Dajana Ligit, jedna od retkih preživelih rođaka Florens Čarlston rekla je da je imala oko 18 godina kada je od oca saznala da je njena tetka otišla na severozapad sa novim dečkom negde početkom 1970-ih. Prošle su decenije a porodica više nije čula za nju.

Ona kaže za AP da je godinama razmišljala o svojoj tetki koju je zvala Doli, prenosi CBSNews.

"Da li je bila srećna ili ne? Da li je na sigurnom? Sva ova pitanja sam imala, a ispostavilo se da je mrtva", pitala se Dajana.

Posmrtni ostaci Florens Čarlston pronađeni su u oktobru 1978. u malom gradu Imlai u Nevadi, oko dva sata vožnje severno od Rena. Osim tela, unutar torbe za odeću, policajci su pronašli i neke komade ženske odeće.

Uzrok smrti još uvek nije poznat

Obdukcija je otkrila da posmrtni ostaci u fazi raspada verovatno pripadaju ženi srednjih godina, ali nije utvrđen uzrok smrti, saopštila je policija. Prema Dajaninim rečima, njena tetka je imala oko 68 godina u vreme smrti.

