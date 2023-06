HOROR SNIMAK: Pecaroš se nagnuo iz čamca da opere ruke, ali zver iz MUTNE VODE ga ščepala u deliću sekunde! JEZIVA SCENA

Na kratkom snimku vidi se mladić koji se nagnuo preko ribarskog čamca sa namerom da opere ruke, međutim, gotovo istog momenta velika ajkula je izronila i ščepala ga za ruku.

Mladić je uz jeziv vrisak upao u vodu.

- Hvatajte ga! Hvatajte ga - čuje se na snimku kako viču ostali putnici.

Mladić je nekako uspeo da izađe iz vode, a na snimku se vidi i krvavi trag koji je ostavila njegova ruka.

Man pulled into water by a bull shark that grabbed his hand in Florida’s Everglades National Park. pic.twitter.com/vECxuzPbMN https://t.co/rX5PKefKVT