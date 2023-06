KO JE SERGEJ ŠOJGU, PUTINOV ČOVEK OD POVERENJA?! Sa njim ide na pecanje i u lov, a sada drži funkciju nakon POBUNE VAGNERA (FOTO)

Britanski medijski servis opisao je Šojgua kao čoveka od poverenja ruskog predsednika Vladimira Putina, sa kojim je šef Kremlja išao na pecanje. Tu se misli na Putinovu i Šojguovu avanturu na reci u južnom delu Sibira u avgustu 2017, koju su pratile kamere ruskih medija.

BBC navodi da je Šojgu mesecima bio meta Prigožinovih verbalnih napada pošto je šef ruskih plaćenika koji se bore protiv ukrajinske vojske optuživao ministra odbrane Rusije da je kriv za smrt hiljada njegovih ljudi u ratnim dejstvima.

“Shoigu checked the forward command post of the “Western” group of troops in the zone of the special operation,” the RF Ministry of Defense pic.twitter.com/Fm8qP8Aufs