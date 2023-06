REZULTATI NAJNOVIJIH ANKETA - Trampu optužnica POVEĆALA PODRŠKU! (VIDEO)

NBC njuz je objavio rezultate istraživanja, prema kome Trampa trenutno podržava 51 odsto republikanaca, dok je uz njegovog glavnog konkurenta u stranci Rona Desantisa, guvernera Floride, tek 22 odsto anketiranih.

If a NBC polls shows 51 percent you know its actually 75 percent "Trump lead grows following indictment, one factor continues to be thorn in Biden's side with voters: poll https://t.co/BWk6GnLUUs #FoxNews

Na trećem mestu je Majk Pens, bivši Trampov potpredsednik, koga podržava samo sedam odsto republikanskih birača.

Poređenja radi, Tramp je u aprilu imao 15 procentnih poena ispred Desantisa.

- Svaki put kada me radikalni levičari, demokrate, marksisti, komunisti i fašisti optuže, ja to shvatim kao veliko priznanje za hrabrost - rekao je Tramp na konferenciji u Vašingtonu.

🔥FINALLY🔥



Trump is starting to amp up his rhetoric towards the Deep State.



The American People are tired of pulling punches. We want to see scorched-earth.



No more euphemisms. No more niceties. No more holding back.



We want heads to roll. Figuratively and literally. pic.twitter.com/Inw8B20VkP