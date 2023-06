PRIGOŽIN OTKRIO DETALJE SUKOBA VAGNERA I RUSKE VOJSKE: Jurišni odred RAZMESTIO ARTILJERIJU pre Moskve!

Prigožin se danas oglasio na svom kanalu na Telegramu prvi put nakon dogovora da prekine oružanu pobunu, međutim, nije rekao gde se tačno nalazi iako je prema sporazumu trebalo da ode u Belorusiju.

Tvrdi da je jedinica krenula na "marš pravde" u Rostov kako bi sprečila ukidanje privatne vojne kompanije 1, jula i kako bi pozvala na odgovornost zvaničnike koji su svojim neprofesionalnim postupcima počinili ogroman broj grešaka tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini.

Navodi da je ruska vojska napala kolonu Vagnera i da je tada odlučeno da se nastavi ka Moskvi.

- Napadnuti smo iako nismo ispoljili nikakvu agresiju. Bili smo pogođeni projektilima nakon čega su doleteli helikopteri. Poginulo je oko 30 ljudi Vagnerovih boraca. To je bio okidač. Savet komandanata odlučio je da odmah napredujemo. Tada sam dao izjavu da ćemo reagovati na svaki napad. Tokom celog pohoda, koji je trajao 24 sata, jedna kolona je išla ka Rostovu, a druga u pravcu Moskve. Tokom dana prešli smo 780 kilometara. Nijedan vojnik na zemlji nije poginuo. Žao nam je što smo bili primorani da udarimo na vazdušne snage, međutim, bacali su bombe i lansirali rakete na nas. Do Moskve je nedostajalo 200 kilometara. Za to vreme blokirani su i neutralisani svi vojni objekti koji su se nalazili uz put. Niko nije nastradao, ponavljam još jednom, od vojske koja je bila na zemlji - navodi Prigožin.

Tokom sukoba, podsetimo, prema nezvaničnim informacijama oboreno je nekoliko helikoptera, među kojima i jedan Ka-52, a pripadnici Vagnera su navodno oborili i jedan avion za komunikaciju Il-22M. Za nepuna 24 sata prema nezvaničnim informacijama ruskih vojnih blogera nastradalo je čak 13 pilota ruske vojske.

Vođa Vagnera navodi da je svrha kampanje bila da se spreči uništavanje jedinice i da se privedu pravdi osobe koje su svojim neprofesionalnim postupanjem napravile ogroman broj grešaka u Ukrajini.

- To je tražila javnost. Vojnici koji su nas videli tokom marša su nas podržali - tvrdi Prigožin.

