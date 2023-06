DRAMA NA FLORIDI! LJUDI LETELI PO PALUBI - Kruzer pun putnika upao u strašnu oluju (VIDEO)

Naime, u pitanju je brod za krstarenje, "Rojal Karibijen", koji je prevozio veliki broj turista. Incident se dogodio na Floridi, a paluba broda se u jednom trenutku toliko nakrivila, da su gosti doslovno počeli da "lete" sa jednog na drugi kraj broda.

Ovaj strašni momenat zabeležio je jedan od putnika, a na njemu se čuju uplašeni gosti, koji su gledali kako ležaljke i suncobrani lete zbog silovitog vetra i padaju na ljude koji nisu na vreme uspeli da pobegnu.

Ono što je najviše zabrinulo korisnike društvenih mreža, jeste to, što niko od posade na brodu nije obavestio putnike o tome šta se dešava, kao ni gde da se sklone kako bi bili bezbedni.

- Umesto što govorite ljudima da se popnu na gornju palubu dok imamo upozorenje na jaku oluju, možda bi trebalo da budete više zabrinuti za svoje goste i zaposlene i da im kažete da uđu unutra - navodi se ispod videa objavljenog na Tviteru.

Instead of telling people to come up to the top deck when we have a severe thunderstorm warning, maybe you should be more worried about your guests and employees and tell them to get inside. #royalcaribbean #mikesweatherpage #independenceoftheseas #dobetter #portcanaveral pic.twitter.com/OTYFYZWczB