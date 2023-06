OVAKO SU IZGLEDALI PREGOVORI LUKAŠENKA I VOĐE VAGNERA! Lider Belorusije otkrio detalje: LOŠ MIR BOLJI OD SVAKOG RATA

Izvor: Kurir, Foto: BETA/ANDREI STASEVICH; TANJUG AP/SERGEI KARPUKHIN, SPUTNIK, KREMLIN POOL PHOTO VIA AP; TANJUG AP/PRIGOZHIN PRESS SERVICE | |

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko otkrio je kako su izgledali njegovi pregovori sa šefom ruske privatne vojne kompanije Vagner Jevgenijem Prigožinom da zaustavi oružanu pobunu.

Lukašenko je naglasio da je ruski predsednik Vladimir Putin bio spreman da nemilosrdno okonča pobunu, ali da ga je ubedio da sačeka dok on ne pokuša da razgovara sa Prigožinom.

- Da budem iskren, kad sam počeo da dobijam neke informacije o dešavanjima u Rostovu, nekako u početku nisam obraćao mnogo pažnje na to. Rat traje pa takve stvari ne čude. Ali posle 8 sati ujutru u subotu počele su da mi stižu alarmantne vesti o situaciji u Rusiji - priseća se Lukašenko.

Navodi da su ga ubrzo obavestili da Putin želi da razgovara.

- Dogovorili smo se u 9.30 da ćemo razgovarati u bilo koje vreme mu odgovara. Obratio se naciji u 10 sati, a u 10.10 me je pozvao i izneo detalje o situaciji koja se odvija u Rusiji. Postavio sam nekoliko pitanja, uključujući pitanja o njegovim planovima da se pozabavi tim, a onda sam shvatio da je situacija ozbiljna. Neću iznositi dalje detalje o tom delu razgovora - navodi Lukašenko.

Šef države tvrdi da je ubedio Putina da sačeka sa odlukom.

- Najopasnija stvar, kako sam ja to video, nije bila sama situacija već njene moguće posledice. To je bio najopasniji deo toga. Takođe sam shvatio da je doneta teška odluka da se eliminišu svi koji su umešani. Predložio sam Putinu da ne žuri da to uradi. Predložio sam da razgovaram sa Prigožinom i njegovim komandantima - navodi Lukašenko.

Putin je međutim odgovorio da je to beskorisno jer se Prigožin uopšte ne javlja na telefon.

- Ne želi ni sa kim da razgovara - rekao mu je Putin.

- Odgovorio sam mu da je loš mir bolji od svakog rata i da ću pokušati da kontaktiram Prigožina. Još jednom mi je rekao da je to beskorisno. Ja sam mu rekao da čeka - priseća se Lukašenko.

Predsednik Belorusije je otkrio da je veliku ulogu u organizovanju pregovora imao general Junus-Bek Jevkurov i da je u razgovorima prvobitno učestvovao i direktor ruske Federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov.

Pregovori su počeli oko 11 sati kad je Jevkurov pozvao Prigožina i pitao da li želi da razgovara sa Lukašenkom.

- Jevgenij je bio potpuno euforičan. Prvo smo pričali samo psovkama oko 30 minuta. Kasnije sam to analizirao. Broj psovki bio je deset puta veći od broja normalnih reči. Rekao je da mu je žao i počeo da psuje - navodi Lukašenko.

Napomenuo je da pre svega razmišljao šta da kaže Prigožinu da bi započeli pregovore.

- Upravo su se vratili sa linije fronta. Videli su hiljade svojih mrtvih. Momci su krajnje nezadovoljni. Posebno komandanti. Koliko sam mogao da razumem snažno su uticali na Prigožina. Da, ponaša se kao heroj, znate, ali bio je pod pritiskom i uticajem onih koji su komandovali jurišnim jedinicama i videli te pogibije. Bio je polulud dok smo razgovarali - prisećao se šef države.

Lukašenko je rekao Prigožinu da Putin neće pristati na ucene.

- Rekao sam mu: "Jevgenije, niko ti neće dati ni Šojgua ni Gerasimova, posebno u ovoj situaciji, poznajete Putina kao i ja. Drugo, neće se sastati sa vama, a zbog ove situacije neće ni razgovarati sa vama telefonom". On je ćutao. "Ali mi želimo pravdu! Hoće da nas udave! Napredujemo do Moskve!" Rekao sam: "Bićeš zgnječen na pola puta kao buva. Uprkos činjenici da su jedinice vojske angažovane na liniji fronta". Rekao sam mu da razmisli o tome - proseća se Lukašenko.

Prigožin prema njegovim rečima nije hteo da odustane.

Lukašenko je naglasio da je situacija koja se razvija u Rusiji mogla na kraju da utiče na Belorusiju zbog čega je pokušavao da ubedi Jevgenija Prigožina da zaustavi napredovanje svojih trupa.

- Dugo sam pokušavao da ga ubedim. I na kraju sam rekao: "Znaš, možeš da radiš šta hoćeš, ali nemoj da me vređaš. Brigada je pripremljena za premeštaj u Moskvu. Branićemo Moskvu kao 1941. godine. Vi čitate knjige. Vi ste obrazovana i pametna osoba. Ova situacija neće uticati samo na Rusiju". Da su se previranja proširila na celu Rusiju i da su za to postojali kolosalni preduslovi mi bismo bili sledeći - rekao je Lukašenko.

DVA DANA DRAME U RUSIJI

Jevgenij Prigožin, podsetimo, pokrenuo je oružanu pobunu u noći između petka i subote kriveći ministarstvo odbrane za navodni "napad sa leđa" na položaje Vagnera u kome je prema njegovim tvrdnjama nastradao veliki broj njegovih boraca.

Na nejasnom snimku koji je objavio Prigožin vidi se inače razoreni kamp u jednoj šumi i nekoliko tela vojnika, međutim, nije saopštio više detalja o mestu i vremenu napada već je samo optužio regularne ruske snage za artiljerijski i napad helikopterima.

Ministarstvo odbrane je međutim odbacilo njegove tvrdnje.

Veliki broj pripadnika Vagnera zauzeo je potom položaje oko vojnih objekata u Rostovu gde se nalazi komanda ruske vojske za jug dok je deo snaga navodno produžio auto-putem M-4 ka Moskvi.

Jevgenij Prigožin je tražio smenu ministra odbrane Sregeja Šojgua i načelnika generalštaba Valerija Gerasimova i sve vreme upozoravao da će jedinice Vagnera uništiti svakoga ko im stane na put.

Moskva je odmah reagovala, optužila Prigožina za oružanu pobunu, a zatim pokrenula antiterorističku akciju na jugu države. Do Rostova je navodno stigao konvoj pripadnika čečenske specijalne brigade "Ahmat" koja je poslata da uguši pobunu.

Dogovor je međutim ipak postignut posle celodnevne drame i to uz posredstvo beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenko.

Jedinice Vagnera počele su iste večeri povlačenje u svoje baze dok je Prigožin prema dogovoru dve strane otišao u Belorusiju.