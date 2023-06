Bračni par predosetio tragediju Titana? Tužili OceanGate, hteli povraćaj novca pre ukrcavanja

Kako su preneli američki mediji, Mark i Šeron Hagle, podneli su tužbu u februaru ove godine, tvrdeći da je vlasnik podmornice konstantno otkazivao zaron koji su rezervisali još 2018. godine.

Sada kažu kako su obavestili advokate da su povukli tužbu protiv Raša, rekavši da su "čast, poštovanje i dostojanstvo" žrtava važniji od njihove tužbe.

Inače, čitav spor ovog para s OceanGate-om je krenuo 2016, kada su potpisali ugovor i uplatili depozit u nadi da će postati jedni od prvih klijenata ove kompanije.

Sredinom 2017. Hagleovi su posumnjali da podmornica, tada poznata kao Cyclops 2, neće biti spremna do planiranog datuma isplovljavanja, navodi se u tužbi podnesenoj u okrugu Oranž. Sudski podnesak navodi da je par već tada želeo da se povuče iz ekspedicije, te da je zatražio povraćaj svog depozita od 20.000 dolara.

Tvrde da ih je Raš posetio u njihovoj kući na Floridi, u septembru 2017, kako bi ih uverio da će se putovanje odvijati prema planu. "Opisao nam je šta se može očekivati ​​tokom avanture", kažu.

