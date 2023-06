OTIŠAO ZA RUSIJU? Avion koji se povezuje sa Prigožinom navodno poleteo iz Belorusije nakon SASTANKA LUKAŠENKA SA ŠEFOM 'VAGNERA'

Navedeno je da je ovaj avion, koji je u Belorusiji bio nepunih 15 sati, krenuo ka Rusiji, a da je posle njega iz baze nadomak beloruske prestonice odleteo i drugi poslovni mlaznjak koji je je u utorak ujutru stigao Mačulišči nakon "Embraera legasi 600".

Nije navedeno da li je Prigožin bio u bilo kojoj od ove dve letelice.

Belaruski Hajun navodi da su avion povezan sa Prigožinom i druga letelica napustili bazu 39 minuta nakon okončanja sastanka beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka sa vođom vagnerovaca.

Taj sastanak je po informacijama ovog nezavisnog beloruskog analitičkog medijskog projekta trajao pet sati, od 17 do 22 časa po lokalnom vremenu.

At 22:39, Prigozhin’s business jet Embraer Legacy 600 (reg. number RA-02795) took off from Machulishchy military airfield and is flying towards Russia. Thus, Prigozhin’s plane was in Machulishchy for 14 hours and 59 minutes. 1/2 pic.twitter.com/RqEAtcyMdN

Rojters je juče ujutru, pozivajući se na podatke sajta Flajtradar24, objavio da je privatni mlazni avion koji se povezuje sa Prigožinom sleteo u Belorusiju.

Ovaj avion "Embraer legasi 600", koji je registrovan u Rusiji, nalazi se na listi sankcija SAD uvedenih protiv vođe "Vagnera", a može da preveze do 13 putnika na razdaljinu od 5.650 kilometara ili osam putnika na razdaljinu od 6.390 kilometara.

Lukašenko je kasnije tokom dana potvrdio da je Prigožin stigao u Belorusiju, a ispričao je i detalje telefonskog razgovora koji je imao sa Prigožinom u subotu, u vreme pobune vagnerovaca koji sa fronta u Ukrajini prešli u Rusiju, zauzeli dva grada i krenuli ka Moskvi.

Lukashenko met with Prigozhin in the residence at Zaslauskaye reservoir?

This evening, Lukashenko spent about 5 hours in this residence, ≈ from 17:00 to 22:00.

39 minutes later, Prigozhin’s plane and the second plane, which had also arrived there this morning, left Machulishchy. pic.twitter.com/9pSRfjbBeC