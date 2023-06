KAMERA ZABELEŽILA NAPAD ALIGATORA NA PECAROŠA - Mirno je doplivao do obale jezera, a onda je usledio ŠOK (VIDEO)

Na zapanjujućem snimku vidi se pecaroš koji se odjednom sklanja od vode nakon čega iz jezera izlazi aligator koji počinje da juri za njim.

Nesvakidašnju scenu snimio je prolaznik Mika Kimberlin koji je vozio bicikl oko jezera. Kimberlin je za VJCL rekao da je snimak nastao 20. juna dok i da je uključio kameru kad je primetio da aligator prilazi čoveku.

Aligator se na kraju vratio u jezero.

Stručnjak za aligatore iz Odeljenja za prirodne resurse Južne Karoline rekao je za VJCL da je moguće da je aligator prišao pecarošu jer je povezivao ljude sa hranom i da su ga ljudi verovatno hranili u prošlosti.

A man visiting Hilton Head, South Carolina, captured the moment a fisherman was charged by an alligator. No one was injured and the alligator re-entered the pond shortly after. https://t.co/7HLs4EFz7U pic.twitter.com/sMf70cbYSo