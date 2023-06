Lavrov: Zapad nije izneo ozbiljne predloge za ukrajinsko pitanje

Zapadne zemlje još nisu dale ozbiljne predloge za rešenje sukoba u Ukrajini, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Moskva je uvek isticala da je spremna da razmotri sve predloge koji su ozbiljne prirode.

„Do sada nismo videli nijednu ideju ove vrste. U velikoj meri, bilo je spekulacija o tome da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski planira da sazove neki mirovni forum bez učešća Rusije", rekao je Lavrov za ruski Kanal 1, prenosi TASS.

Lavrov je dalje naveo da je Zapad „pozvao nekoliko zemalja Trećeg sveta na međunarodni sastanak o Ukrajini u Kopenhagenu 24. juna, na koji Rusija nije bila pozvana i pokušao je da im ispere mozak pokušavajući da obezbedi njihovu podršku mirovnoj formuli Zelenskog.

''Čuo sam da su tu korišćene neke beskurpulozne tehnike. Na trezvene primedbe da je plan Zelenskog nerealan jer podrazumeva kapitulaciju, usledio je ovakav odgovor: ne morate da podržavate ceo plan. Ima i tačaka koje se ne tiču rata, kao što su pitanja hrane, energetske i nuklearne bezbednosti. Zato ne brinite, neka zemlje Afrike, Latinske Amerike i Azije izaberu po jednu tačku", rekao je Lavrov.

On je ocenio da je to veoma lukav pristup da se ubede partneri da izaberu i potpišu nešto što je prihvatljivo, kao što je potreba za jačanjem prehrambene i energetske bezbednosti.



Rusija nikada nije odbila da pregovara, istakao je Lavrov i poručio da oni koji odbijaju da pregovaraju, uključujući Zapad i Ukrajinu, treba da shvate da što duže odlažu mirovni proces, to će biti teže doći do dogovora.