PUTIN SNIMLJEN NAKON VESTI O HAPŠENJU SUROVIKINA - Predsednik Rusije pojavio se tamo gde ga niko nije očekivao (VIDEO)

Moskva nije potvrdila ovu vest, a za to vreme Vladimir Putin ne sedi u kancelariji već došao tamo gde ga je malo ko očekivao - na ulicu gde se s osmehom pozdravlja sa građanima.

Zamenik komandanta združene grupe ruskih trupa u Ukrajini general Surovikin navodno je uhapšen zbog podrške vođi Vagnera Jevgeniju Prigožinu tokom oružane pobune.

Putin za to vreme boravi u Dagestanu, gde je navodno spontano izašao na ulice Derbenta da pozdravi narod. Predsednik Rusije je stigao do fontane u parku Nizami Ganjavi, gde su mu oduševljeni građani klicali i uzvikivali njegovo ime. Na snimcima se vidi Putin kako ide kroz masu, pozdravlja se sa brojnim građanima, dok se se pojedinima i fotografisao.

Putin boravi u Dagestanu i sa tamošnjim čelnicima razgovara o razvoju turizma. Pojedini analitičari mišljenja su da je Putin, koji deluje oslabljeno nakon događaja proteklog vikenda, namenski otputovao u Dagestan, kako bi pokazao svetu da je i dalje omiljen među narodom.

Inače, vest da je Surovikin uhapšen, izvor Moskov tajmsa n tumači odsutnopću tokom Prigožinove pobune.

Putin makes a totally spontaneous appearance in front of adoring crowds in Derbent, definitely nothing to do with countering the reception Wagner got in Rostov pic.twitter.com/uQPUVS2fBN