TEŠKA NESREĆA U KALIFORNIJI - Voz izleteo iz šina, osmoro ljudi povređeno (VIDEO)

Sedam osoba je prevezeno u lokalne bolnice sa lakšim povredama, dok su povrede jedne osobe opisane kao "umerene težine", prenela je vatrogasna služba PIO okruga Ventura na tviteru.

Helikopterski snimci sa lica mesta pokazuju kako spasioci evakuišu više desetina ljudi iz vagona koji su sleteli sa železničkih šina i dalje od lokomotive.

#Gabbert Incident update: 8 patients transported- 7 minor and 1 moderate. Passengers continue to be evaluated All trains have been searched with all occupants out and no passengers requiring extrication . 3 of the 7 cars derailed. A small fire was extinguished by FFs on arrival. pic.twitter.com/g9RnxW8siO