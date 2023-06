IMALA NEVEROVATNU SREĆU! Žena pala sa kruzera u more, posada uspela da je spase: Mislili smo da niko ne može to da preživi

Neverovatno spasavanje na moru zabeleženo je na video snimku nakon što je žena pala sa broda za krstarenje.

To se dogodilo tokom vikenda dok je kruzer "Mariner of the Seas" kompanije "Royal Caribbean’s" bio na devetodnevnom putovanju kroz južne Karibe. U tom trenutku brod se nalazio između Dominikanske Republike i Portorika, javlja WFTV.

Posada je pojurila da spase ženu dok su ostali putnici gledali dramatičnu akciju.

"Za sve to vreme, sve o čemu smo razmišljali jeste da niko ne može da preživi takav pad", rekao je putnik na tom krstarenju Met Kun koji je svedočio ovom događaju.

"Žena je sedela kada su je vratili i ceo brod je navijao. A onda su došli i potvrdili da je to bila uspešna spasilačka misija", dodao je on.

Na sreću, žena je bezbedno vraćena na brod, ali je ostalo nejasno kako je uspela da padne u vodu.

Evo kako je izgledao taj događaj:

Autor: