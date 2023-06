UBISTVO TINEJDŽERA 'ZAPALILO' FRANCUSKU: Policija bacala suzavac, više od 70 osoba uhapšeno (VIDEO)

Situacija u Nanteru, petnaestak kilometara udaljenom od Pariza, ponovo je postala napeta oko 23 sata uveče. Zapaljeno je desetak automobila, kontejnera i barijera postavljenih na putu. Natpisi "Pravda za Naela" i "Policija ubija" okačeni su na zgradi.

Sukobi sa policijom trajali su do jedan sat posle ponoći, a policija je na bacanje kamenja uzvratila suzavcem. U Nanteru policija je bila primorana da se delimično povuče, pišu francuski mediji.



Požari su registrovani u 20 opština u departmantu na severoistoku Pariza, navode policijski izvori dodajući da su u neredima učestvovale grupe do stotinak osoba.

⚡️ Reports of massive riots for second continuous day in #France.



Migrant rioters have reportedly looted a police station, stolen police dresses and arms. Robbed ATMs and stores. Chaos on roads. Sirens everywhere.



Riots have started after a criminal migrant youth was shot by… pic.twitter.com/2SzJJCQ2Yb