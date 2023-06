STRUČNJAK ZA PODMORNICE O 6 STVARI KOJE SU POŠLE PO ZLU NA ZLOGLASNOM 'TITANU': Na slikama izvučenih delova se vidi VELIKA GREŠKA

Hamiš Harding, Šahzada Davud i sin Sulejman Davud poginuli su na podmornici Titan, zajedno sa Stokton Rašom, izvršnim direktorom "OceanGate-a", i roniocem Pol-Anri Nargeoletom.

Vrhunski stručnjak za podmornice otkrio je da, nakon objavljivanja prve slike olupine podmornice Titan, postoji najmanje šest tragova koji otkrivaju šta je moglo da pođe po zlu na tragičnom putovanju. Sinoć (28. juna) deset komada razbijene podmornice izvučeno je na obalu, nakon što je olupina pronađena u blizini samog Titanika.

Američka obalska straža je takođe otkrila da su u potrazi pronađeni ljudski ostaci. U kobnom incidentu Hamiš Harding, Šahzada Davud i njegov sin Sulejman Davud poginuli su na podmornici, zajedno sa Stoktonom Rašom, generalnim direktorom kompanije koja upravlja putovanjem, i roniocem Pol-Anri Nargeoletom.

Sada, dr Grejem-Džouns, profesor mašinstva i pomorskog inženjerstva na Univerzitetu u Plimout-u, izneo je svoje mišljenje o tome kako je niz pogrešnih proračuna "OceanGate-a", kompanije koja vodi ture Titanik, možda doveo do njihove smrti.

Njegova analiza dolazi samo nekoliko dana nakon što je "OceanGate" priznao da je trup Titana od karbonskih vlakana kupljen od kompanije za avio-svemirski inženjering Boing sa ogromnim popustomjer je već odavno prošao rok trajanja u avionu.

Prozor lošeg kvaliteta i pukotine

Profesor je rekao da prozor koji se koristi na Titanu nije trebalo da se stavlja na podmornicu koja je imala za cilj da se spusti na 3.700 metara. "Mislim da je tip koji je ovo vodio zapravo pravio velike greške i bio je previše samouveren u svojim proračunima", rekao je za Sun. "Nastale bi pukotine na prozoru. Možda ih u početku nisu videli, ali svaki put počinju da postaju malo veće pre nego što postanu kritične."

Električna katastrofa

Dr Grejem-Džouns je rekao da je lukava elektrika mogla da izazove ozbiljne probleme sa načinom na koji je podmornica kontrolisana. Rekao je: "Ovo je mogla da bude električna katastrofa. Mogla je da bude korozija, mogao je da bude požar. Neke od cevi i delova koji vode napolje su mogli da počnu da cure. Ako imate žicu koja ide napolje, onda bi te žice koje prolaze kroz zemljište mogle da počnu da cure. Mogle su da korodiraju."

Mikroskopske pukotine

Dr Grejem-Džouns je rekao da bi čak i najmanja pukotina na trupu dovela do implodiranja podomornice, s obzirom na ogromne pritiske koji se osećaju hiljadama metara ispod površine mora. On tvrdi da je "pukotina mogla da bude krta, ili duktilna, i povezana sa zamorom i raslojavanjem". Profesor je dodao: "Skeniranjem pod elektronskim mikroskopom možete videti zamor i potvrditi brzinu i pravac pukotina.#

Prekomerna toplota

Dr Grejem-Džouns je rekao da će istražitelji ispitati da li oštećena olupina pokazuje znakove zagrevanja, korozije i izvijanja. Ali on je dodao da bi bilo teško shvatiti da li su ovi problemi bili postojeći problemi pre nego što je podmornica izašla na more ili su se razvili tokom putovanja na Titanik.

Prethodni nedostaci

Profesor je rekao da trup podmornice od ugljeničnih vlakana može da sadrži sve odgovore da li je bilo problema sa njim pre nego što je dodirnuo vodu. Dr Grejem-Džouns tvrdi da bilo koje pregrade pod pritiskom na podmornici mogu naglasiti uzrok katastrofe, ali priznaje da bi istraga mogla izazvati zabunu za one koji su uključeni zbog značajne štete od implozije.

Prepredeno ožičenje u pregradi pod pritiskom

Žice u pregradi pod pritiskom na plovilu, ključnoj komponenti svakog prostora pod pritiskom koji drži čvrsto zaptivku, možda su korodirale i dovele do kvara, rekao je doktor. "Od ključnog je značaja da se uverite da pokušavaju da pažljivo sakupe sve delobe kako ne bi došlo do daljeg oštećenja prikupljenih delova", dodao je on. "Iz vizuelnog i uvećanog prikaza, putanje pukotina komponenti mogu da se snime."

Autor: