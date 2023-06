VELIKI POŽAR U NJUJORKU - Gori čuvena zgrada, najbogatiji čovek sveta je platio 16 MILIJARDI DOLARA, a i za renoviranje je dao ogroman novac (VIDEO)

Dejli miror navodi da urok požara još nije poznat, niti da li je u njemu bilo povređenih.

Na snimcima koji su se pojavili na Tviteru vide se njujorški vatrogasci koji pokušavaju da ugase vatru.

BREAKING: The Tiffany & Co building is on fire in midtown Manhattan pic.twitter.com/myMECzKtvk

Zgrada je ponovo otvorena za javnost u aprilu nakon dugotrajnog i skupog renoviranja, a tom otvaranju su prisustvovale zvezde poput Kejti Peri, Hejli Biber i Blejk Lajvli.

Kompanija "LVMH", koja poseduje luksuzne svetske modne brendove, kupila je ovu zgradu 2021. za 16 milijardi dolara.

Procenjuje se da je njen vlasnik Bernar Arno, trenutno najbogatiji čovek na svetu, uložio i dodatnih 500 miliona dolara.

FDNY and rescue vehicles line 57th street and Fifth Ave in Manhattan as fire below Tiffany & Co burns pic.twitter.com/ybrFNcFJcM